Актриса Гулрухсор Тоҳиржонова 21 ёшини "қора" рангда қарши олди (фото)
1 дақиқа ўқиш12
Ёш актриса Гулрухсор Тоҳиржонова 21 ёшни қарши олди. У туғилган куни муносабати билан ташкил этилган фотосессиядан суратларни Instagram саҳифасида эълон қилди.
Актриса суратлар остида ҳазиломуз изоҳ ҳам қолдирди: «20+ Туғилган куним билан! Яхшиям туғилибман, бўлмаса дунё мендек битта телбасиз қолиб кетарди».
Бу йилги фотосессия учун Гулрухсор қора рангни танлади. Унинг қора либоси, 21 рақами туширилган шарлар ва ҳатто қора рангли торт ҳам эътиборни тортди.
Актрисанинг кузатувчилари эса изоҳларда уни туғилган куни билан табриклаб, самимий тилакларини йўллашмоқда.
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…