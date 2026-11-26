Маҳлиё Асқаралиева туғилган куни ва илк бор она бўлганини маълум қилди (фото)
Актриса Маҳлиё Асқаралиева бугун, 26 ноябрь куни, қўшалоқ қувончли хабарни маълум қилди. У 30 ёшни қарши олаётгани ҳамда шу ойда илк бор она бўлганини мухлислари билан бўлишди.
Актриса бу ҳақда Instagram саҳифасида фарзанди билан тушган суратларини жойлаб, хабар берди. У ноябрь ойи ҳаётидаги энг бахтли даврга айланганини таъкидлаб, эндиликда оиласида яна бир кичкина юрак ураётганини ёзди.
«Бу йил менга яна бир ёш эмас, бутун бир умрга татигулик бахт берилди. Бир инсонни дунёдан ортиқ севиш, унинг биргина нафаси учун минг бор шукр қилиш… Қандай буюк бахт бу!» — дея ҳис-туйғуларини изҳор қилди актриса.
Шунингдек, у Яратгандан фарзандини соғ-саломат, бахтли ва солиҳ инсон қилиб вояга етказишни сўраган.
Маҳлиё Асқаралиеванинг кузатувчилари уни туғилган куни ва оналик бахтига эришгани билан табриклаб, изоҳларда самимий тилакларини йўлламоқда.
Маълумот учун, Маҳлиё Асқаралиева 1996 йил 26 ноябрь куни Фарғонада туғилган. Актриса шу йилнинг январ ойида турмуш қурган эди. У ноябрь ойида эса ўғил фарзандли бўлди.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…