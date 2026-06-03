Сиеменс стал партнером премии Аутокар Авардс 2026

Старейшее в мире автомобильное издание Аутокар, продолжая успешное сотрудничество, начатое в прошлом году, объявило, что компания Сиеменс станет официальным партнером церемонии награждения Аутокар Авардс 2026. Это партнерство объединяет мирового лидера в области промышленного ПО, автоматизации и цифровой трансформации с автомобильным миром. Об этом сообщает Аутокар.ко.ук .

По словам редактора Аутокар Марка Тисшоу, прошлогоднее сотрудничество принесло огромный успех и продемонстрировало общие ценности, такие как инновации и стремление к совершенству в автомобильной промышленности. Премия Аутокар Авардс уникальна тем, что отмечает не только лучшие автомобили, но и специалистов отрасли, проявивших самоотверженность при их создании.

Имена победителей 2026 года будут объявлены 10 июня на всех печатных и цифровых платформах издания. Торжественная церемония награждения победителей состоится вечером 9 июня в центре Лондона. Представитель Сиеменс Удай Сенапати отметил, что отрасль стремительно развивается благодаря отраслевому ПО и искусственному интеллекту, а в центре этих изменений находятся высококвалифицированные специалисты.

Среди наград — такие престижные призы, как Иссигонис Трофй за высшие достижения в отрасли и Стурмей Авард за инновации. Также будут определены лучший дизайнер, инженер и руководители года. В автомобильной категории будут отмечены модели, получившие пятизвездочный рейтинг Аутокар, и лучшие автомобили Великобритании.