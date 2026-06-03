Бренд Волга инвестирует 60 млрд рублей в локализацию производства

Проект возрождения бренда Волга выходит на новый этап. Компания «Производство легковых автомобилей» (ПЛА) в рамках 10-летнего специального инвестиционного контракта с Минпромторгом России планирует направить не менее 60 млрд рублей на локализацию модельного ряда. Об этом сообщает Иксбт.ком .

В настоящее время линейка бренда включает кроссоверы К40 и К50, а также седан К50. Все эти модели созданы на платформах Geely Atlas, Geely Монджаро и Geely Префаке. Производство организовано в Нижнем Новгороде на заводе, где ранее собирались автомобили Volkswagen и Skoda; его мощность составляет 110 тысяч автомобилей в год.

В рамках проекта планируется не ограничиваться крупноузловой сборкой, а освоить выпуск двигателей внутреннего сгорания и автоматических коробок передач (АКПП). Компания нацелена на развитие собственных инженерных решений и формирование базы местных комплектующих.

По мнению экспертов, учитывая масштаб проекта и уровень локализации, реальный объем инвестиций может значительно превысить заявленные 60 млрд рублей. В настоящее время в дилерских центрах сотни готовых автомобилей ожидают старта продаж.