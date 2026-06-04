Обновление Toyota Алфард и Веллфире: более комфортные и доступные гибридные версии

·77·Авто
Обновление Toyota Алфард и Веллфире: более комфортные и доступные гибридные версии

Компания Toyota обновила свои популярные минивэны Алфард и Веллфире для японского рынка. Внешний вид остался практически без изменений, однако линейка моделей пополнилась новыми комплектациями, а техническое оснащение значительно улучшилось. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В модели Алфард появилась новая комплектация PHEV З. Это изменение сделало версию с подзаряжаемой гибридной системой значительно доступнее, так как ранее данная установка предлагалась только в самой дорогой версии Эксекутиве Лунге. Также в продажу поступила обычная гибридная версия HEV Г. Автомобиль дополнительно получил 19-дюймовые диски, двойной люк в крыше, отделку из натурального дерева и возможность установки мультимедийной системы с 14-дюймовым экраном.

Технические изменения направлены на повышение комфорта вождения. Теперь Toyota Алфард в базовой версии оснащается новыми частотно-зависимыми амортизаторами. Силовые агрегаты остались прежними: доступны бензиновые, самозаряжающиеся гибридные и подзаряжаемые от сети PHEV системы. Версия PHEV предлагается исключительно с полным приводом Э-Фур, остальные модели могут быть как передне-, так и полноприводными.

В интерьере салона бронзовые акценты стали частью стандартного оснащения. Цена обновленной Toyota Алфард в Японии начинается от 4 970 000 иен (около 31 100 долларов), а самая роскошная версия HEV Спакиус Лунге оценивается в 14 850 000 иен (92 900 долларов). Модель Веллфире со спортивным дизайном предлагается по ценам от 42 300 до 68 300 долларов.

ToyotaAlphardVellfireМинивэнАвтопром
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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