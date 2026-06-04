Stellantis представил новую стратегию: главный акцент на качестве продукции

Руководитель американских брендов концерна Stellantis Тим Кунискис на Дне инвестора подчеркнул: «Продукт — это король». Это заявление полностью отражает новую стратегию развития компании. На данном мероприятии многонациональный гигант представил план по преодолению прошлых неудач и достижению роста на стагнирующем рынке. Об этом сообщает Аутокар.ко.ук .

Конференция, состоявшаяся 21 мая, кардинально отличалась от мероприятия 2022 года. Тогда бывший генеральный директор Карлос Таварес изложил свое видение новой компании, объединившей 14 брендов. Нынешние изменения проявились даже в переносе места проведения мероприятия из Амстердама в штат Мичиган.

Руководство компании теперь сосредоточено на повышении качества автомобилей и увеличении объемов производства. Бренды, входящие в состав Stellantis, такие как Jeep, Ram, Dodge и Chrysler, работают над новыми моделями. Это послужит завоеванию конкурентного преимущества на мировом автомобильном рынке.

По мнению экспертов, этим смелым шагом Stellantis намерен укрепить свои позиции не только в сегменте традиционных автомобилей с ДВС, но и в сегментах электромобилей и гибридов. Новый план компании вызвал большой интерес у инвесторов и вселил уверенность в будущих темпах роста.