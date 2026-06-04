8000 км на BMW 3 Сериес 2005 года: можно ли ездить на классике каждый день?

Ровно двадцать лет прошло с тех пор, как я в последний раз проводил долгосрочный тест автомобиля 2005 года выпуска. А сегодня перед нами легенда той эпохи — купе BMW 330Ки поколения Э46. Этот автомобиль сохранил свое очарование так же, как и в дни своей новизны. Под его капотом расположен 3,0-литровый шестицилиндровый атмосферный двигатель, выдающий 228 л.с. при 5900 об/мин и 332 Нм крутящего момента при 3500 об/мин. Об этом сообщает Аутокар.ко.ук сообщает .

Этот BMW 330Ки оснащен шестиступенчатой механической коробкой передач, задним приводом и гидравлическим усилителем руля. В отличие от современных автомобилей, здесь есть настоящая ручка регулировки громкости аудиосистемы, и нет раздражающих сигналов, когда автомобиль не может распознать дорожные знаки. Этот экземпляр с пробегом 89 000 миль (около 143 000 км) был куплен на eBay за 8990 фунтов стерлингов, и еще несколько тысяч было потрачено на добавление современных удобств.

В автомобиль были установлены интеграция со смартфоном, камера заднего вида, видеорегистраторы, ГПС-трекер, мониторы слепых зон и проекционный дисплей (ХУД). Несмотря на это, ощущения от вождения 20-летнего BMW 330Ки остаются неизменными. На фоне современных электромобилей он кажется довольно низким. При длине 4,5 метра его ширина составляет менее 1,8 метра, что делает его очень удобным для движения по узким улицам.

В салоне качество материалов и эргономика по-прежнему на высоте. Хотя сиденья с электроприводом немного изношены, они хорошо сохраняют комфорт и поддержку. Рулевое колесо идеально регулируется, а все основные элементы управления находятся именно там, где нужно. Самое главное, здесь есть специальный слот для ключа зажигания — это один из последних образцов классической эпохи, созданный для настоящих водителей.