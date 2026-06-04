Ford выпустит в Европе пять новых моделей в стиле ралли к 2029 году

Компания Ford объявила о масштабном наступлении на рынки Великобритании и Европы, планируя выпустить пять новых моделей автомобилей к 2029 году. Эти новинки разрабатываются с опорой на богатое раллийное наследие бренда и призваны вернуть покупателей в регионе. Новая линейка охватит сегменты Б и К, включая внедорожник в стиле Бронко, компактный электрический хэтчбек и кроссоверы на платформе Renault. Об этом сообщает Аутокар.ко.ук сообщает .

Компания также подтвердила расширение линейки коммерческих автомобилей, представив новый фургон Трансит Китй и сверхмощный пикап Рангер Супер Дутй. Хотя Ford десятилетиями лидировал в продажах с такими моделями, как Фиеста и Фокус, в последние годы его доля рынка снизилась. Это было вызвано прекращением производства данных моделей и переориентацией заводов на выпуск электрических кроссоверов Эксплорер и Капри на платформе Volkswagen Груп.

Глава европейского подразделения Ford Джим Баумбик выразил уверенность в будущем бренда в регионе, подчеркнув: «Мы пришли не просто конкурировать, мы пришли побеждать». Новая стратегия под названием «Реадй Сет Ford» фокусируется на сильных сторонах бренда в создании внедорожников и высокопроизводительных автомобилей. Дизайн и управляемость машин будут выполнены в духе раллийных гонок.

Особое место в новой линейке займет компактный кроссовер, производство которого начнется на заводе в Валенсии с 2028 года. Этот автомобиль станет частью глобального семейства Бронко и, как ожидается, будет построен на той же платформе К2, что и Ford Куга. По словам главы Ford Джима Фарли, компания намерена превратить название Бронко из отдельной модели во всемирно известный глобальный бренд.