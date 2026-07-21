Гол Тулаганова на 90-й минуте спас сборную Узбекистана У20 от поражения

·89·Спорт
Гол Тулаганова на 90-й минуте спас сборную Узбекистана У20 от поражения

Молодежная сборная Узбекистана У20 провела второй контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Иордании. Подопечные Джамолиддина Рахматуллаева сыграли вничью со своими сверстниками из Иордании со счетом 1:1.

От поражения узбекистанскую команду спас вышедший на замену Даврон Тулаганов. На 90-й минуте встречи он поразил ворота соперника, установив окончательный счет матча.

Равновесие восстановлено на последней минуте

В контрольном матче сборная Иордании У20 долгое время вела в счете. Молодые футболисты Узбекистана не прекращали борьбу до самого конца игры и воспользовались своим шансом на последних минутах.

На 90-й минуте Даврон Тулаганов забил гол, принеся сборной Узбекистана У20 ничейный результат. Он не вышел в стартовом составе, но, включившись в игру со скамейки запасных, оказал непосредственное влияние на исход встречи.

Товарищеский матч

Иордания У20 — Узбекистан У20 — 1:1

Гол: Даврон Тулаганов, 90.

Стартовый состав Узбекистана

Джамолиддин Рахматуллаев начал встречу со следующими футболистами:

Шокиров, Расулжонов, Баходирхонов, Эрманов, Джумадиллаев, Файзуллаев, Наджмиддинов, Сайдалиев, Дильшодбеков, Эримбетов и Алиев.

В запасе остались Рустамжонов, Одинаев, Шорахмедов, Абдуганиев, Абдусаттаров, Тулаганов, Солиев, Тоджибоев, Олимов, Файзуллаев, Закиржонов и Хакимов.

Сбор позволяет проверить молодых футболистов

Сбор в Иордании дает тренерскому штабу сборной Узбекистана У20 возможность оценить потенциал различных игроков, опробовать новые тактические решения и усилить конкуренцию в составе.

В контрольных матчах наряду с результатом важное значение имеют физическое состояние футболистов, уровень взаимопонимания и действия под давлением.

В матче против Иордании молодые узбекистанцы боролись до последней минуты и сумели избежать поражения. Поздний гол Даврона Тулаганова стал самым важным событием второй встречи в рамках сбора.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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