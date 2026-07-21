Бавария продлила контракт со своим самым трудолюбивым футболистом Конрадом Лаймером

·41·Спорт
Бавария продлила контракт со своим самым трудолюбивым футболистом Конрадом Лаймером

Самый титулованный клуб Германии «Бавария» сумел продлить действующее соглашение с одним из самых универсальных и трудолюбивых игроков своего состава, членом сборной Австрии Конрадом Лаймером. После нескольких месяцев сложных переговоров стороны наконец пришли к окончательному согласию, и футболист останется в составе мюнхенского клуба. Об этом сообщает Goal.com .

29-летний универсальный футболист взял на себя обязательство выступать на стадионе «Альянц Арена» еще три сезона. Эта сделка положила конец длительной административной неопределенности вокруг клуба. Несмотря на то, что переговорный процесс на некоторое время зашел в тупик, благодаря взаимным уступкам сторон был достигнут окончательный прорыв.

Сложности в переговорах и резкая позиция Ули Хёнесса

Переговорный процесс прошел непросто, причиной чему стала жесткая зарплатная политика клуба. В мае почетный президент «Баварии» Ули Хёнесс выразил свое резкое мнение относительно требований футболиста по зарплате. Он открыто заявил, что ценит труд Конрада Лаймера, но тот не находится на уровне самых высокооплачиваемых звезд клуба.

В интервью телеканалу ДАЗН Хёнесс подчеркнул: «Я ценю Конни, он проделывает отличную работу, но он не Диего Марадона. Такие футболисты должны понимать, что, независимо от их роли в составе, в клубе есть четкие ограничения по заработной плате. Он важный игрок для нас, но все же он не Гарри Кейн». Это заявление сыграло решающую роль на финальной стадии переговоров.

Конрад Лаймер еще раз доказал свою ценность после яркого выступления на чемпионате мира. В составе сборной Австрии он отыграл все матчи до 1/8 финала, не отдыхая ни минуты. Его физическое состояние и выносливость еще раз убедили тренерский штаб «Баварии» в необходимости оставить его в команде.

Говоря о новом контракте, сам футболист отметил, что счастлив в Мюнхене. «Выходить на поле в футболке «Баварии» для меня особая гордость. Я чувствую себя в Мюнхене очень хорошо и получаю удовольствие от игры за эту команду. Я могу помогать команде в разных точках поля и готов отдавать всего себя каждую секунду», — говорит Конрад Лаймер.

Спортивный директор клуба Кристоф Фройнд также не скрывал удовлетворения от этой сделки. По его словам, Лаймер ценится не только за свои действия на поле, но и за лидерские качества в раздевалке. Его рассматривают как образец игрока, который никогда не прекращает борьбу и постоянно работает над собой.

Для «Баварии» этот контракт имеет стратегическое значение. Отпустить полузащитника, родившегося в Зальцбурге, бесплатно или за низкую цену могло создать большую брешь в тактических схемах команды. В итоге футболист немного снизил свои финансовые требования, а клуб сохранил свою основную «рабочую силу».

БаварияКонрад ЛаймерТрансферМюнхенФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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