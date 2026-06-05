Отменено крупное ограничение на импорт автотранспорта

·92·Авто
Отменено крупное ограничение на импорт автотранспорта

Объявлена радостная новость, которая станет настоящим праздничным подарком для автолюбителей и предпринимателей нашей страны. Одно из самых серьезных препятствий в процессе ввоза (импорта) транспортных средств из-за границы физическими и юридическими лицами для личных или служебных нужд в Узбекистане официально ушло в историю. Теперь полностью отменено ограничение, согласно которому сертификат соответствия выдавался только на один автомобиль в год.

Эта революционная новость нашла свое отражение в соответствующем Указе Президента нашей страны, подписанном 4 июня текущего года подписанном № 104 соответствующем Указе Президента.

Важные изменения, внесенные в технический регламент

Согласно этому историческому документу, правила общего технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств, выпускаемых в обращение», действующие в нашей стране, были кардинально пересмотрены, и в них внесены существенные поправки.

  • Каким был старый порядок? Согласно ранее действовавшим правилам, обычным гражданам или компаниям, независимо от количества автомобилей, ввозимых из-за границы для собственных нужд в течение одного календарного года, официальный сертификат соответствия выдавался только на один из них. Это само по себе создавало искусственные ограничения для многих автолюбителей и предпринимателей.

  • Каким будет новый порядок? Указом Президента этот ограничительный пункт был полностью исключен из регламента. Теперь граждане и юридические лица могут импортировать автотранспортные средства в любом количестве для собственных нужд в течение года без ограничений и получать сертификаты на все них в установленном порядке.

Когда вступило в силу новое законодательство?

Самая приятная особенность этой новости заключается в том, что не нужно долго ждать, чтобы опробовать эти льготы на практике.

Тип и номер документа

Дата подписания

Срок вступления в силу

Указ Президента Республики Узбекистан № 104

4 июня 2026 года

С 5 июня 2026 года

Как видно из таблицы, данный указ официально 5 июня 2026 года полностью вступил в законную силу и направлен на исполнение.

Комментарий Замин: Это решение является очень большим шагом на пути развития здоровой конкуренции на автомобильном рынке Узбекистана и предоставления свободы для ввоза качественных автомобилей из-за границы для населения. Порядок выдачи сертификата только на один автомобиль в год создавал неудобства для многих наших соотечественников. Несомненно, отмена ограничения послужит увеличению ассортимента иностранных автомобилей на рынке и значительной стабилизации цен.

Следите за самыми последними льготами в законодательстве нашей страны, горячими изменениями на автомобильном рынке и всеми эксклюзивными новостями, важными для Вас, всегда вместе с нами на страницах Замин!

УзбекистанПрезидент4 июняУказ № 104
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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