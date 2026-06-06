Новые секретные модели Renault прошли испытания с генеральным директором

·22·Авто
Новые секретные модели Renault прошли испытания с генеральным директором

В июле прошлого года опытный, но малоизвестный широкой публике член совета директоров Renault Груп Франсуа Прово неожиданно занял пост генерального директора, сменив Луку де Мео. Тогда многие предполагали, что Прово не будет стремиться повторить звездный статус де Мео или его способность привлекать внимание заголовков. Об этом сообщает Аутокар.ко.ук сообщает .

Если Лука де Мео был известен как специалист по выводу автомобильных компаний из кризиса по всей Европе и широкому продвижению своих достижений, то Прово выглядел гораздо более сдержанным и скромным руководителем. Он был выбран среди таких динамичных кандидатов, как глава Дакиа Дени Ле Во.

На официальных фотографиях 57-летний Прово в очках, высокого роста и с мягким внешним видом, больше напоминает ректора университета или священнослужителя. Однако под его руководством Renault продолжает тестировать свои самые секретные проекты и будущие модели.

В настоящее время руководство компании непосредственно участвует в процессе разработки автомобилей нового поколения. Это свидетельствует о том, что будущая стратегия бренда основана не только на маркетинге, но и на глубоких инженерных решениях.

RenaultФрансуа ПровоАвтомобильТехнологииПромышленность
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор

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