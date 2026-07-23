Будет ли в Узбекистане производиться новый электромобиль Матиз? Официальный ответ

Сообщения о том, что в ближайшие годы Chevrolet может наладить производство нового доступного электромобиля на базе китайской модели Вулинг Бинго Pro, вызвали большой интерес среди автолюбителей. Особо активно обсуждаются предположения о том, что в будущем эта модель может быть представлена на некоторых рынках как современный электрический преемник Chevrolet Матиз.

Вулинг Бинго Pro — это пятидверный хэтчбек длиной чуть более 4 метров. Колесная база автомобиля составляет 2560 миллиметров. Модель оснащена единственным электродвигателем мощностью 88 лошадиных сил, приводящим в движение передние колеса, и предназначена для комфортного и экономичного передвижения в городских условиях.

На китайском рынке этот автомобиль предлагается с двумя вариантами литий-железо-фосфатных (ЛФП) батарей емкостью 31,9 и 37,9 кВт⋅ч соответственно. Бинго Pro официально поступил в продажу весной 2026 года, а его стартовая цена составляет 58,8 тысячи юаней, то есть около 8,7 тысячи долларов США. Благодаря этому он признан одним из самых дешевых и популярных электромобилей в своем классе.

У General Motors уже есть опыт вывода моделей Вулинг и Баоджун, произведенных в Китае, на рынки других стран под брендом Chevrolet. Например, электрический Chevrolet Спарк, разработанный для Латинской Америки, создан на платформе Баоджун Эп Plus. Кроме того, электрический Chevrolet Каптива является версией модели Вулинг Старлигхт С, продаваемой под логотипом Chevrolet.

Подобная практика ранее применялась и в Узбекистане. В частности, известно, что автомобиль Дамас второго поколения, выпускавшийся несколько лет назад, был создан на базе китайской модели Вулинг Хонггуанг В.

В последние дни в социальных сетях появились различные предположения и дискуссии о том, что новый электромобиль может быть произведен и в Узбекистане как современный электрический преемник Chevrolet Матиз. Несмотря на то, что эти новости вызвали большой интерес у местных автолюбителей, официального решения по этому вопросу пока не принято.

Как сообщили изданию «Дарё» в компании «УзАутоСаноат», на данный момент производство этого электромобиля на базе Вулинг Бинго Pro в Узбекистане не входит в планы. Поэтому сообщения о реализации данного проекта в нашей стране пока не нашли своего подтверждения.

На данный момент компания Chevrolet также не предоставила точной информации о том, когда она официально представит новый электромобиль на платформе Вулинг Бинго Pro и на каких рынках планирует его продавать. Однако отмечается, что в случае реализации проекта эта модель может стать одним из самых дешевых и популярных электромобилей бренда Chevrolet для развивающихся стран. Это может способствовать дальнейшему усилению конкуренции на рынке электромобилей в будущем.