Электрический кроссовер Mercedes-Benz ГЛК вышел на рынок Китая с мощностью 422 л.с.

·91·Авто
Электрический кроссовер Mercedes-Benz ГЛК вышел на рынок Китая с мощностью 422 л.с.

Компания Mercedes-Benz начала прием предварительных заказов на полностью электрифицированную модель ГЛК в Китае. Стартовая цена нового кроссовера составляет 349 000 юаней. При этом компания официально объявила о запуске серийного производства данной модели на своих заводах в Китае. Автомобиль построен на платформе МБ.ЭА и обладает современной архитектурой с напряжением 800 вольт. Об этом сообщает Иксбт.ком издание .

Внешний вид электромобиля выполнен в фирменном стиле бренда Mercedes-Benz. Его главной отличительной чертой является светящаяся решетка радиатора, состоящая из 942 светодиодных элементов. В фарах используется технология Микро ЛЭД, а дневные ходовые огни выполнены в форме логотипа бренда. Колесная база автомобиля составляет 3027 мм, что на 107 мм больше, чем у бензиновой модели ГЛК Л.

В центральной части салона установлен огромный дисплей МБУКс Хйперскрин диагональю 39,1 дюйма. Новая операционная система МБ.ОС оснащена виртуальным помощником на базе искусственного интеллекта Дубао. Также в интерьере присутствуют аудиосистема Бурместер с поддержкой Долбй Атмос, атмосферная подсветка с 64 цветами и панорамная крыша с функцией электрохромного затемнения в 9 зонах.

В техническом плане флагманская версия ГЛК 350 Л 4МАТИК оснащена двумя электродвигателями суммарной мощностью 310 кВт (422 л.с.). Аккумулятор емкостью 85,5 кВт·ч обеспечивает запас хода 703 км по циклу КЛТК. Благодаря быстрой зарядке батарею можно зарядить с 10% до 80% всего за 22 минуты.

Кроссовер оснащен пневматической подвеской АИРМАТИК с технологией АДС+, заимствованной у модели Mercedes-Benz С-Класс. Эта система автоматически регулирует клиренс и жесткость амортизаторов в зависимости от дорожных условий. Также автомобиль оборудован системой управления, обеспечивающей поворот задних колес на угол до 4,5 градусов, и комплексом автономного вождения Момента.

Mercedes-BenzGLCЭлектромобильАвтоКитай
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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