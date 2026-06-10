В России резко упали цены на кроссоверы Li Auto: объявлены скидки

·5·Авто
В России резко упали цены на кроссоверы Li Auto: объявлены скидки

Премиальные гибридные кроссоверы Li Auto, официально поставляемые на российский рынок, заметно подешевели за счет прямых скидок. Снижение цен затронуло несколько популярных моделей бренда, создавая выгодные условия для покупателей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Самая большая скидка предусмотрена на модель Li Auto Л6 2026 года. В частности, для комплектации Pro установлена скидка в размере 720 тыс. рублей, а для версии Max — 773 тыс. рублей. С учетом этих скидок и программы траде-ин цена Li Auto Л6 2026 Pro снизилась до 6,69 млн рублей, а версии Max — до 7,19 млн рублей.

Также подешевела модель Li Auto L7. Сейчас этот кроссовер предлагается только в комплектации Ultra, на которую действует прямая скидка в размере 685,5 тыс. рублей. С учетом льгот по траде-ин цена Li Auto L7 2025 Ultra составляет 9,219 млн рублей.

Объявлены скидки и на флагманскую модель бренда Li Auto L9. Хотя размер скидки не так велик, как у других моделей, снижение на 395,5 тыс. рублей является существенным. Этот флагман в комплектации Ultra с учетом всех скидок продается по цене от 10,995 млн рублей.

Li AutoАвтомобилиГибридыРоссияЦены
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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