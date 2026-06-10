В России впервые начата сборка внедорожника Tank 300

Завод «Автотор» в Калининграде запустил серийное производство рамного внедорожника Tank 300. Это первый случай локализации автомобилей бренда Tank на территории России, и в рамках проекта планируется расширение производственных мощностей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По словам главного редактора издания «За рулем» Максима Кадакова, на предприятии осуществляется мелкоузловая сборка с использованием готовых сваренных и окрашенных кузовов. В будущем рассматриваются возможности углубления производства и повышения уровня локализации.

Технически собранные в России модели Tank 300 не отличаются от импортируемых версий. Автомобиль оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 218 л.с., 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода (4WD).

Также внедорожник оснащен понижающей передачей и системами блокировки дифференциалов, что адаптирует его к сложным дорожным условиям. В настоящее время на российском рынке цена на Tank 300 2026 модельного года варьируется от 4,5 до 5,2 миллиона рублей в зависимости от комплектации.