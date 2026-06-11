Возрождение бренда Fiat: Путь от кризиса к успеху

·9·Авто
Возрождение бренда Fiat: Путь от кризиса к успеху

Если бы не череда недоразумений и непредвиденных обстоятельств, Оливье Франсуа никогда бы не занял пост генерального директора Fiat. Сегодня этот французский специалист, известный своим мастерством в маркетинге, открыто признается, что, когда он впервые пришел в автомобильный бизнес, он почти ничего не знал об этой отрасли. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Он не только не разбирался в маркетинге, но и не понимал самих автомобилей. Его главной страстью в жизни была музыка: он женат на итальянской поп-звезде Арианне Бергамаски, является близким другом легендарного регги-исполнителя Шаггй и даже участвовал в организации первого в истории Ватикана концерта.

Оливье Франсуа также раскрыл секрет, который долгое время скрывал от своего руководства — он еще и поэт, опубликовавший сборник стихов. Тем не менее, его креативный подход и нестандартное мышление сыграли решающую роль в выводе бренда Fiat на новый уровень и восстановлении его позиций на мировом рынке.

FiatOlivier FrançoisАвтомобилиМаркетингБизнес
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор

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