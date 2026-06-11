МГ представит новый компактный электромобиль в Гудвуде

Бренд МГ продемонстрирует дизайн своего нового компактного электромобиля через концепт-кар, который будет представлен на Фестивале скорости в Гудвуде (Гудвуд Фестивал оф Спид). Тизерные изображения, опубликованные компанией, демонстрируют переднюю и заднюю части хэтчбека, намекая на совершенно новый язык дизайна, отличающийся от последних моделей, таких как МГ 4 EV и С5 EV. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

МГ подтвердила, что серийная версия этого концепта появится в автосалонах в следующем году. Как сообщалось ранее, ожидается, что новая модель получит название МГ 2. Глава МГ Мотор УК Дэвид Эллисон в прошлом году отметил, что этот сегмент является следующим важным шагом для китайского бренда.

По словам Эллисона, МГ теперь фокусируется не на том, чтобы быть самым дешевым вариантом в каждом классе, а на соотношении цены и качества (валуе фор моней). Он заявил, что компания не намерена занимать нишу, которую занимают бюджетные бренды вроде Дакиа Спринг или Leapmotor, а стремится предложить максимальные возможности по доступной цене.

Предполагается, что модель МГ 2 будет построена на базе модульной платформы Модулар Скалабле Платформ (МСП), как и МГ 4 EV, что означает наличие у автомобиля заднего привода. Это уникальное техническое решение для компактного хэтчбека.

Помимо концепта этого супермини, на фестивале в Гудвуде МГ также представит дизайн-концепцию еще одной «автомобиля мечты». Известно, что эта загадочная модель также будет полностью электрической, однако другие подробности пока не разглашаются.