Суперкар Денза З представлен с мощностью 1582 л.с. и скоростью 350 км/ч

Технические характеристики нового суперкара Денза З были раскрыты в документах, опубликованных китайскими регулирующими органами. Стало известно, что эта флагманская модель люксового бренда, принадлежащего компании BYD, обладает впечатляющей мощностью в 1582 л.с. Родстер в конфигурации 2+2 был впервые представлен широкой публике на Пекинском автосалоне. Об этом сообщает портал Autocar.ко.ук.

Представители Денза заявляют, что автомобиль разгоняется от 0 до 100 км/ч менее чем за 2,0 секунды. По этому показателю он может сравниться с известным Римак Невера. Максимальная скорость автомобиля составляет 350 км/ч. Версия модели с мягкой крышей весит 2650 кг, а вариант с жесткой крышей — 2580 кг.

Над дизайном работал главный дизайнер BYD Вольфганг Эггер, ранее создавший такие шедевры, как Alfa Romeo 8К Компетизионе. Денза З сохранил верность прошлогоднему концепт-кару с его гладкими поверхностями и силуэтом кабины, смещенной вперед. В интерьере, в отличие от традиций BYD, на приборной панели и квадратном рулевом колесе размещен ряд физических кнопок, включая функции настройки подвески.

Технически Денза З оснащен тремя электродвигателями (два на задней оси и один спереди). Он также получил систему рулевого управления стир-бй-вире, четыре независимо управляемых электродвигателя и магнитореологическую подвеску ДиСус-М, использованную в гиперкаре Янгванг У9. Интересно, что Денза планирует выпустить эту модель на европейский рынок раньше, чем на внутренний.