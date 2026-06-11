Суперкар Денза З представлен с мощностью 1582 л.с. и скоростью 350 км/ч

·13·Авто
Суперкар Денза З представлен с мощностью 1582 л.с. и скоростью 350 км/ч

Технические характеристики нового суперкара Денза З были раскрыты в документах, опубликованных китайскими регулирующими органами. Стало известно, что эта флагманская модель люксового бренда, принадлежащего компании BYD, обладает впечатляющей мощностью в 1582 л.с. Родстер в конфигурации 2+2 был впервые представлен широкой публике на Пекинском автосалоне. Об этом сообщает портал Autocar.ко.ук.

Представители Денза заявляют, что автомобиль разгоняется от 0 до 100 км/ч менее чем за 2,0 секунды. По этому показателю он может сравниться с известным Римак Невера. Максимальная скорость автомобиля составляет 350 км/ч. Версия модели с мягкой крышей весит 2650 кг, а вариант с жесткой крышей — 2580 кг.

Над дизайном работал главный дизайнер BYD Вольфганг Эггер, ранее создавший такие шедевры, как Alfa Romeo 8К Компетизионе. Денза З сохранил верность прошлогоднему концепт-кару с его гладкими поверхностями и силуэтом кабины, смещенной вперед. В интерьере, в отличие от традиций BYD, на приборной панели и квадратном рулевом колесе размещен ряд физических кнопок, включая функции настройки подвески.

Технически Денза З оснащен тремя электродвигателями (два на задней оси и один спереди). Он также получил систему рулевого управления стир-бй-вире, четыре независимо управляемых электродвигателя и магнитореологическую подвеску ДиСус-М, использованную в гиперкаре Янгванг У9. Интересно, что Денза планирует выпустить эту модель на европейский рынок раньше, чем на внутренний.

DenzaBYDСуперкарЭлектромобильАвтоновости
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

МГ представит новый компактный электромобиль в ГудвудеМГ представит новый компактный электромобиль в ГудвудеСегодня, 10:51«Китайский Cadillac» подешевел: цены на GAC GS8 снижены«Китайский Cadillac» подешевел: цены на GAC GS8 сниженыСегодня, 07:52Лучший водительский автомобиль Британии 2026 года: Porsche 911 GT3 TouringЛучший водительский автомобиль Британии 2026 года: Porsche 911 GT3 TouringСегодня, 06:57Возрождение бренда Fiat: Путь от кризиса к успехуВозрождение бренда Fiat: Путь от кризиса к успехуСегодня, 05:54Как фрагментация мира наносит удар по мировой автомобильной промышленностиКак фрагментация мира наносит удар по мировой автомобильной промышленностиСегодня, 04:57Skoda Kodiaq: 5 преимуществ самого выгодного 7-местного кроссовера для семьиSkoda Kodiaq: 5 преимуществ самого выгодного 7-местного кроссовера для семьиВчера, 17:52
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Папа Римский опробовал новый электромобиль, акции Ferrari обвалились (видео)
Папа Римский опробовал новый электромобиль, акции Ferrari обвалились (видео)
Известный бренд планирует производство автомобилей в Узбекистане
Известный бренд планирует производство автомобилей в Узбекистане
Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол
Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол
Третье поколение BYD Юан Plus будет представлено 21 мая
Третье поколение BYD Юан Plus будет представлено 21 мая
В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada Азимут
В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada Азимут
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.
Zeekr больше не лидер: названы самые умные автомобили Китая
Zeekr больше не лидер: названы самые умные автомобили Китая