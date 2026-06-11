Новый кроссовер Lada Azimut продемонстрировал выносливость от –40 до +60 градусов

Новый технологичный кроссовер Lada Azimut стал первым автомобилем, прошедшим испытания на новом вибростенде в научно-техническом центре «АвтоВАЗ». Этот этап является важной частью программы финальной доводки автомобиля и позволяет проверить ресурс и прочность деталей, изготовленных с использованием серийного оборудования. Перед испытаниями автомобиль был оснащен специальными датчиками и акселерометрами и прошел обкатку на различных участках полигона. Об этом Иксбт.ком сообщает.

Собранные данные были перенесены в цифровую модель и загружены в систему вибростенда. Это позволяет с максимальной точностью воспроизвести реальные дорожные условия и эксплуатационные нагрузки. Автомобиль проводит в специальной камере около 250 часов, что условно эквивалентно восьми годам эксплуатации на дорогах. Кроме того, оборудование способно имитировать экстремальные температуры от –40 до +60 °К.

Lada Azimut производится на первой конвейерной линии в одном потоке с моделями Vesta и Аура. Технически модель оснащается атмосферными двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью до 132 л.с., а также вариатором ВЛЙ и 6-ступенчатой механической коробкой передач. В будущем планируется выпуск турбоверсии и полноприводных гибридных модификаций.

По габаритам Azimut относится к классу Б+: длина составляет 4416 мм, дорожный просвет — 208 мм, а объем багажника — 508 литров. Автомобиль оснащается современными цифровыми технологиями, включая мультимедиа с системой ГигаЧат, полностью светодиодную оптику, камеры 360 градусов и панорамную крышу. Также ожидается появление мощной гибридной версии на 390 л.с.