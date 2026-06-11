Новый кроссовер Lada Azimut продемонстрировал выносливость от –40 до +60 градусов

·53·Авто
Новый кроссовер Lada Azimut продемонстрировал выносливость от –40 до +60 градусов

Новый технологичный кроссовер Lada Azimut стал первым автомобилем, прошедшим испытания на новом вибростенде в научно-техническом центре «АвтоВАЗ». Этот этап является важной частью программы финальной доводки автомобиля и позволяет проверить ресурс и прочность деталей, изготовленных с использованием серийного оборудования. Перед испытаниями автомобиль был оснащен специальными датчиками и акселерометрами и прошел обкатку на различных участках полигона. Об этом Иксбт.ком сообщает.

Собранные данные были перенесены в цифровую модель и загружены в систему вибростенда. Это позволяет с максимальной точностью воспроизвести реальные дорожные условия и эксплуатационные нагрузки. Автомобиль проводит в специальной камере около 250 часов, что условно эквивалентно восьми годам эксплуатации на дорогах. Кроме того, оборудование способно имитировать экстремальные температуры от –40 до +60 °К.

Lada Azimut производится на первой конвейерной линии в одном потоке с моделями Vesta и Аура. Технически модель оснащается атмосферными двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью до 132 л.с., а также вариатором ВЛЙ и 6-ступенчатой механической коробкой передач. В будущем планируется выпуск турбоверсии и полноприводных гибридных модификаций.

По габаритам Azimut относится к классу Б+: длина составляет 4416 мм, дорожный просвет — 208 мм, а объем багажника — 508 литров. Автомобиль оснащается современными цифровыми технологиями, включая мультимедиа с системой ГигаЧат, полностью светодиодную оптику, камеры 360 градусов и панорамную крышу. Также ожидается появление мощной гибридной версии на 390 л.с.

Lada AzimutАвтоВАЗКроссоверИспытания АвтомобилейРоссийский Автопром
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

РЖД представили спальные вагоны нового поколения: больше пространства и отдельный душРЖД представили спальные вагоны нового поколения: больше пространства и отдельный душВчера, 15:23Опубликован рейтинг надежности автомобилей, возглавляемый Toyota, Lexus и HondaОпубликован рейтинг надежности автомобилей, возглавляемый Toyota, Lexus и HondaВчера, 14:29Суперкар Денза З представлен с мощностью 1582 л.с. и скоростью 350 км/чСуперкар Денза З представлен с мощностью 1582 л.с. и скоростью 350 км/чВчера, 13:52МГ представит новый компактный электромобиль в ГудвудеМГ представит новый компактный электромобиль в ГудвудеВчера, 10:51«Китайский Cadillac» подешевел: цены на GAC GS8 снижены«Китайский Cadillac» подешевел: цены на GAC GS8 сниженыВчера, 07:52Лучший водительский автомобиль Британии 2026 года: Porsche 911 GT3 TouringЛучший водительский автомобиль Британии 2026 года: Porsche 911 GT3 TouringВчера, 06:57
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Папа Римский опробовал новый электромобиль, акции Ferrari обвалились (видео)
Папа Римский опробовал новый электромобиль, акции Ferrari обвалились (видео)
Известный бренд планирует производство автомобилей в Узбекистане
Известный бренд планирует производство автомобилей в Узбекистане
Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол
Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол
Третье поколение BYD Юан Plus будет представлено 21 мая
Третье поколение BYD Юан Plus будет представлено 21 мая
В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada Азимут
В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada Азимут
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.
Zeekr больше не лидер: названы самые умные автомобили Китая
Zeekr больше не лидер: названы самые умные автомобили Китая