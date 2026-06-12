Почему новый Honda Прелуде был признан лучшим гибридом 2026 года

·1·Авто
Почему новый Honda Прелуде был признан лучшим гибридом 2026 года

В 2026 году в автомобильном мире произошел неожиданный поворот: компактный и доступный гибридный купе Honda Прелуде совершил настоящую революцию в своем сегменте. Модель уже успела привлечь всеобщее внимание своим изящным дизайном и техническими решениями. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает об этом.

Никто не ожидал, что четырехцилиндровая бензиново-электрическая силовая установка, использованная в моделях Honda Кивик и КР-В, обретет в Прелуде такой живой и динамичный характер. Инженерам удалось наделить простую гибридную систему спортивным духом.

Важную роль в достижении такого результата сыграл творческий подход и внедрение виртуальных передаточных чисел (маке-белиеве геар ратиос). Эта технология дарит водителю ощущения, сравнимые с управлением традиционным спортивным автомобилем.

Honda Прелуде выделяется не только своей экономичностью, но и удовольствием от вождения. Эта модель доказала, что гибридные автомобили могут быть захватывающими, и заслуженно заняла место в списке лучших автомобилей 2026 года.

HondaPreludeГибридАвтомобильТехнологии
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор

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