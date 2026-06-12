Genesis Магма GT3: концепт суперкара превратился в гоночный автомобиль

Новая модель Genesis Магма GT3 продемонстрировала, как корейский производитель расширяет свою программу автоспорта за пределы гиперкаров. Представленная на самом престижном этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость — «24 часа Ле-Мана», эта модель является гоночной версией прошлогоднего концепта Магма GT. Об этом сообщает издание Autocar.ко.ук.

Автомобиль выглядит значительно агрессивнее дорожной версии и оснащен дополнительными фарами и аэродинамическими элементами из углеродного волокна. Хотя сейчас он позиционируется как концепт, в Genesis заявили, что машина разработана в соответствии с требованиями класса GT3. Это означает, что в скором времени она может принять участие в реальных соревнованиях.

Технические подробности пока держатся в секрете, однако ожидается, что автомобиль будет оснащен двигателем В8, как и дорожная версия. Этот агрегат может быть связан с 3,2-литровым В8 от гиперкара ГМР-001, но с другими настройками.

Концепт GT3 отражает намерение бренда Genesis создавать специализированные спортивные автомобили через новый суббренд Магма. Компания не хочет ограничиваться лишь доработкой существующих моделей, таких как ГВ60 Магма.

Главный креативный директор Genesis Люк Донкервольке подчеркнул, что если Магма GT Конкепт воплощает роскошь и атлетизм на дорогах, то Магма GT3 Конкепт переносит эту философию в гоночную среду, где каждый элемент направлен на эффективность и конкретную цель.