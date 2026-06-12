Skoda Элрок: 5 преимуществ доступного и качественного электрического кроссовера

Рынок электрических кроссоверов становится более конкурентным, чем когда-либо. От новых бюджетных моделей до известных европейских брендов — выбор для семейных покупателей огромен. Однако среди множества вариантов непросто найти автомобиль, который действительно соответствует заявленному качеству. Именно здесь Skoda Элрок выделяется своей практичностью, комфортом и удовольствием от вождения. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Авторитетное издание What Car? присвоило Skoda Элрок пятизвездочный рейтинг. Эксперты охарактеризовали этот электромобиль как «выгодный по цене, просторный и комфортный». Несмотря на компактные внешние габариты, салон автомобиля спроектирован очень просторным. Кроме того, в 2025 году Элрок получил максимальные пять звезд в краш-тестах Евро НКАП, став одним из самых безопасных семейных электромобилей на рынке.

Одним из главных преимуществ Skoda Элрок является богатое стандартное оснащение. Даже в базовой комплектации SE Л 60 предусмотрены подогрев передних сидений и руля, передние и задние датчики парковки, а также встроенная навигационная система. Многие конкуренты предлагают эти функции только в топовых версиях. Кроме того, 13-дюймовый сенсорный экран, Apple КарПлай и Android Auto являются стандартными для всех моделей.

В интерьере автомобиля не остались без внимания и фирменные «умные» решения Skoda — такие детали, как зонт в двери и скребок для льда. А отделка салона уровня Лодге с двухцветной искусственной кожей и оранжевыми ремнями безопасности придает интерьеру премиальный вид. Это позволяет покупателю ощутить роскошь без лишних затрат.

Что касается запаса хода, Skoda Элрок предлагает три конфигурации аккумуляторов. Базовая модель Элрок 50 проезжает 373 км (232 мили) на одном заряде. Версия Элрок 60 преодолевает 426 км (265 миль), опережая по этому показателю таких конкурентов, как МГ С5. Это гарантирует достаточный запас энергии как для повседневных поездок, так и для дальних путешествий.