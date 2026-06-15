Бовенсиепен 05 GT: 790-сильный суперуниверсал, продолжающий традиции Алпина

Основатели бренда Алпина, известного в автомобильном мире своими изысканными и сверхмощными модификациями, представили новый проект. Модель под названием Бовенсиепен 05 GT выступает преемником легендарной Алпина Б5. Этот суперуниверсал, созданный на базе BMW M5 Touring, поражает не только своим внешним видом, но и техническими характеристиками. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

При работе над новой моделью основное внимание было уделено смягчению агрессивного облика BMW M5 Touring и возвращению ему сдержанности, характерной для классического стиля Алпина. За эти дизайнерские изменения отвечал известный дизайнер Фрэнк Стивенсон. Он известен как специалист, создавший в свое время внешний вид таких знаменитых моделей, как Ferrari Ф430, McLaren П1 и BMW Mини.

Технические характеристики и мощность

Под капотом Бовенсиепен 05 GT установлен 4,4-литровый битурбированный двигатель В8 серии С68. Инженерам удалось значительно увеличить мощность за счет оптимизации системы впуска и установки титановой выхлопной системы от компании Акраповик. В результате показатели стандартной модели М5 выросли с 718 л.с. и 1000 Нм крутящего момента до 790 л.с. и 1100 Нм соответственно.

Электрическая часть гибридной системы осталась без изменений: она обеспечивает 195 л.с. и позволяет преодолеть 55-60 километров исключительно на электротяге. Динамические показатели автомобиля также впечатляют: он разгоняется до 100 км/ч менее чем за 3,6 секунды, а максимальная скорость превышает 305 км/ч.

Баланс комфорта и управляемости

Самым важным аспектом для традиционных клиентов Алпина является комфорт, сохраняющийся даже на высоких скоростях. В проекте Бовенсиепен 05 GT подвеска была перенастроена, что обеспечивает более мягкий и плавный ход по сравнению со стандартной моделью BMW M5. Это делает автомобиль идеальным выбором как для повседневных поездок, так и для дальних путешествий.

Общая масса автомобиля составляет 2555 кг, что всего на 5 кг тяжелее стандартной модели. Однако благодаря выхлопной системе Акраповик удалось сэкономить часть веса (8 кг). Внешне новые бамперы, боковые юбки и задний спойлер не только улучшают аэродинамику автомобиля, но и придают ему уникальный эстетический вид.

Данный пакет модификаций реализуется на заводе в немецком Бухлоэ, а его стоимость, помимо цены автомобиля-донора, составляет около 50 000 евро. Это гораздо более доступный вариант по сравнению с ранее представленной лимитированной моделью Бовенсиепен Загато. На рынке Узбекистана такие эксклюзивные модели в основном поставляются под заказ и предназначены для настоящих автогурманов.