На китайском рынке, который является сердцем мировой индустрии электромобилей, конкуренция между производителями аккумуляторов вышла на новый уровень. Согласно последним данным, южнокорейский технологический гигант ЛГ Нев Энергй практически утратил свои позиции на этом рынке. Доля бренда, который еще несколько лет назад занимал лидирующие позиции, сократилась в 10 раз, что вызывает удивление у отраслевых экспертов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно отчету, опубликованному Китайской ассоциацией легковых автомобилей (КПКА), компания КАТЛ сохраняет абсолютное лидерство на рынке. Ожидается, что этот гигант, контролировавший 50% рынка в 2020 году, сохранит свою долю на уровне 47,8% к 2026 году. Если в первом квартале текущего года показатели КАТЛ составляли 48,1%, то во втором квартале было зафиксировано небольшое снижение до 47,1%.

Рост BYD и других местных производителей

Компания BYD, прочно удерживающая второе место, также оказывает огромное влияние на рынок благодаря своим энергетическим решениям. Хотя прогнозируется, что доля компании, немного снизившись с пиковых 26,9% в 2023 году, стабилизируется на уровне около 17% к 2026 году, она остается одним из крупнейших игроков. BYD увеличивает объемы поставок аккумуляторов не только для своих электромобилей, но и для других брендов.

Оставшаяся часть рынка в основном распределена между второстепенными местными производителями. Среди них выделяются следующие бренды:

Гуоксуан Хигх-теч — доля рынка около 5-7%;

Жонгчуанг Инноватион Авиатион (КАЛБ) — имеет стабильные темпы роста;

ЭВЭ Энергй — сохраняет свою долю за счет технологических инноваций.

Хотя каждая из этих компаний имеет долю менее 10%, их совокупный объем гарантирует отсутствие свободного места для иностранных брендов.

Вытеснение иностранных брендов

По данным иксбт.ком, доля иностранных брендов на внутреннем рынке Китая продолжает резко сокращаться. Самая плачевная ситуация наблюдается на примере ЛГ Нев Энергй. Если в 2020 году компания владела 6,5% китайского рынка, то во втором квартале текущего года этот показатель упал всего до 0,6%. Это означает, что один из крупнейших в мире производителей аккумуляторов практически покидает основной рынок Китая.

По мнению экспертов, такая ситуация вызвана ценовой политикой и логистическим преимуществом местных производителей. Аккумуляторы, произведенные в Китае, не только дешевле, но и тесно интегрированы с местными брендами электромобилей. Это имеет важное значение и для таких рынков, как Узбекистан, где популярность BYD и других китайских электромобилей растет, поскольку стоимость комплектующих напрямую влияет на себестоимость конечного продукта.

В ближайшие годы ожидается дальнейшее укрепление доминирования таких гигантов, как КАТЛ и BYD. Иностранные бренды теперь будут вынуждены сосредоточиться на рынках Европы и Северной Америки, так как восстановить конкурентоспособность в Китае становится практически невозможно.