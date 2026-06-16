В Беларуси начали производить автомобили Citroen: известны цены и модели

На заводе «Юнисон» близ Минска в Беларуси официально запущен процесс крупноузловой сборки (СКД) автомобилей известного французского бренда Citroen. Предприятие, начавшее свою деятельность в 1990-х годах с моделей Ford, теперь стремится популяризировать на территории СНГ модели европейского бренда, предназначенные для китайского рынка. Об этом сообщает Иксбт.ком .

По информации главного редактора издания «За рулем» Максима Кадакова, на производственную линию встали сразу три модели. Этот шаг призван не только увеличить разнообразие на автомобильном рынке Беларуси, но и укрепить позиции бренда Citroen в регионе. Стоит отметить, что все модели базируются на технической платформе, разработанной совместным предприятием Донгфенг Пеугеот-Китроен.

Модельный ряд и технические характеристики

Первым в производственных мощностях собирается компактный кроссовер Citroen К3-КсР. Автомобиль длиной 4,3 метра оснащен двигателем мощностью 116 л.с. и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Эта модель отличается от стандартного К3 в Европе и была разработана специально для азиатских рынков. В Беларуси его цена установлена на уровне примерно 75 тысяч белорусских рублей (около 23 тысяч долларов).

Линейку кроссоверов продолжает модель Citroen К5 Аиркросс. Под капотом этого автомобиля длиной 4,5 метра расположен более мощный двигатель на 175 л.с. и 8-ступенчатый «автомат». Стоит отметить, что на заводе собирается предыдущая, проверенная итерация этой модели, которая немного отличается от нынешнего европейского поколения. Ее стоимость оценивается примерно в 95 тысяч белорусских рублей (около 29 тысяч долларов).

Флагманская модель и рыночные перспективы

Самой крупной и дорогой моделью в линейке является лифтбек-кроссовер Citroen К5 Кс. Автомобиль длиной почти 4,8 метра также оснащен агрегатом мощностью 175 л.с. и 8-ступенчатой трансмиссией. Цена этого флагмана, сочетающего в себе роскошь и комфорт, начинается от 96 тысяч белорусских рублей.

Эта новость может быть значимой и для автомобильного рынка Узбекистана. Хотя сейчас в нашей стране доминируют такие бренды, как BYD и Chevrolet, локализация европейских марок, таких как Citroen, в соседних странах СНГ может косвенно повлиять на относительную стабилизацию цен через параллельный импорт или официальные дилерские сети. Ожидается, что собранные в Беларуси модели в будущем будут иметь потенциал для регионального экспорта.