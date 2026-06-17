Бовенсиепен 05 GT: супер-универсал мощностью 790 л.с., продолжающий традиции Алпина

Семья Бовенсиепен, известная в автомобильном мире своими элегантными и высокопроизводительными моделями, представила свой новый шедевр. Модель Бовенсиепен 05 GT, неожиданно продемонстрированная на мероприятии в Австрии, признается наследницей легендарной Алпина Б5. Эта новинка стала важным шагом, демонстрирующим независимый инженерный потенциал семьи Бовенсиепен после того, как права на бренд Алпина перешли в распоряжение BMW. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает издание.

Очевидно, что новая модель 05 GT своими техническими характеристиками поразит даже самых требовательных автолюбителей. Автомобиль обладает мощностью 790 л.с. и впечатляющим крутящим моментом 1100 Нм (811 лб-фт). Этот источник энергии разгоняет автомобиль от 0 до 100 км/ч менее чем за 3,6 секунды. Хотя максимальная скорость ограничена 305 км/ч (190 миль), инженеры подчеркивают, что потенциал автомобиля превышает 360 км/ч.

Совершенство на базе М5 Touring

Модель Бовенсиепен 05 GT создана на базе нового поколения BMW M5 Touring (Г99). Стоит отметить, что компания пока предлагает только версию в кузове универсал, вариант седан не планируется. Оставаясь верными традиционной философии моделей Алпина, 05 GT делает акцент не столько на агрессивном спортивном стиле, сколько на «спортивной элегантности» и высочайшем уровне комфорта. Салон отделан кожей высшего качества, а подвеска специально настроена для комфортных поездок на дальние расстояния.

Особенностью автомобиля является сохранение системы плагин-гибрида (PHEV). Электродвигатель, интегрированный в восьмиступенчатую коробку передач, обеспечивает около 200 л.с. Это позволяет модели 05 GT проезжать до 56 километров (35 миль) исключительно на электротяге. Инженеры Бовенсиепен, не затрагивая электрическую часть гибридной системы, сосредоточили основное внимание на повышении эффективности двигателя внутреннего сгорания.

Эксклюзивность и условия продажи

В отличие от предыдущих моделей Алпина, данный проект не потребовал глубокого вмешательства в конструкцию донорского автомобиля (например, усиления КПП или установки дополнительных радиаторов). Это связано с тем, что базовая модель М5 Touring уже спроектирована с запасом прочности для таких высоких нагрузок. Тем не менее, 05 GT значительно быстрее и динамичнее стандартной модели М5.

Существует важное условие покупки автомобиля: клиенты должны заказывать модель 05 GT напрямую через Бовенсиепен Аутомобиле. Компания не предлагает услугу ретрофита (установки данного пакета на уже имеющиеся подержанные автомобили М5). Это еще больше повышает коллекционную ценность и эксклюзивность модели.

Учитывая высокий интерес к глубоко модифицированным версиям бренда BMW и на автомобильном рынке Узбекистана, такие модели, как Бовенсиепен 05 GT, предназначены для истинных эстетов и любителей скорости. В то время как бренд Алпина в составе BMW фокусируется на более роскошных моделях (уровня 7 Сериес), семья Бовенсиепен успешно создала достойную альтернативу для поклонников 5 Сериес.