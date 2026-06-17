Land Rover оснастит компактную модель Дефендер Sport гибридным двигателем
Британский концерн JLR (Jaguar Land Rover) активно работает над расширением легендарного семейства Дефендер. Стало известно, что новая, относительно компактная модель, разрабатываемая компанией, будет представлена не только в полностью электрическом исполнении, но и с гибридными силовыми установками. Этот шаг является частью стратегии бренда по адаптации к меняющимся требованиям глобального рынка. Об этом сообщает Autocar.ко.ук, сообщает издание.
По данным издания Autocar, новый внедорожник будет построен на самой современной платформе JLR — ЭМА (Электрифиед Модулар Арчитектуре). Изначально эта платформа предназначалась только для электромобилей, однако производитель, учитывая рыночную конъюнктуру, решил интегрировать в нее и гибридные (HEV) системы. Это должно способствовать росту популярности новой модели.
Новая эра бренда и Дефендер SportХотя официальное название новой модели пока не подтверждено, отраслевые эксперты и СМИ условно называют ее Дефендер Sport. Этот автомобиль станет абсолютно новым продуктом под брендом Дефендер и дополнит линейку существующих моделей Дефендер 90, 110 и 130. Руководство JLR намерено развивать эту модель как «бренд роскошного образа жизни».
По словам Марка Кэмерона, исполнительного директора брендов Дефендер и Дисковерй, работа над новой моделью приближается к завершающей стадии. Хотя он не раскрыл точную дату выхода автомобиля, он пообещал, что новый продукт сохранит истинный ДНК Дефендер благодаря своим внедорожным способностям и выносливости.
Ожидается, что основные характеристики новой модели Дефендер Sport будут следующими:
- Выбор между электрической и гибридной (HEV) силовыми установками;
- Передовые технологии платформы ЭМА;
- Более компактные габариты и адаптивность к городским условиям;
- Интерьер премиум-класса и современные системы безопасности.
В настоящее время новый автомобиль проходит испытания на дорогах Великобритании. Стоит отметить, что эта модель станет одним из первых независимых проектов в рамках стратегии JLR «Хусе оф Брандс» (Дом брендов). Согласно этому подходу, Дефендер теперь является не просто названием модели, а формируется как отдельный бренд, наряду с Range Rover и Дисковерй.
Учитывая высокий интерес к продукции Land Rover на автомобильном рынке Узбекистана, гибридная версия Дефендер Sport может быть привлекательной и для местных покупателей. Особенно в период развития инфраструктуры гибридные двигатели остаются оптимальным решением между экономией топлива и экологичностью.
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