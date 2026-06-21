Доступный и надежный семейный кроссовер: советы по покупке подержанного Ford Куга

·4·Авто
Доступный и надежный семейный кроссовер: советы по покупке подержанного Ford Куга

Модель Ford Куга сегодня является одним из самых популярных кроссоверов на мировом автомобильном рынке, в том числе и на вторичном рынке Узбекистана. Модель третьего поколения, представленная в 2020 году, достойно продолжила успех версии Мк2, предложив водителям более просторный интерьер и современные технологии. В настоящее время первые экземпляры этой модели на международных рынках оцениваются примерно в 8000 фунтов стерлингов (около 10 000 долларов), что делает её одним из самых привлекательных вариантов для семейных нужд. Об этом сообщает Autocar.ко.ук, сообщает издание.

По данным издания What Car?, Ford Куга выделяется среди конкурентов своей управляемостью и динамикой. Автомобиль разработан для комфортного передвижения не только в городе, но и для путешествий на дальние расстояния. Его внешний вид не теряет актуальности с годами, а интерьер отличается качественными материалами и просторным объемом.

Выбор двигателя и технические возможности

Одним из основных преимуществ данного кроссовера является разнообразие двигателей. Инженеры Ford предложили следующие силовые агрегаты, чтобы удовлетворить требования любого клиента:

  • Бензиновые двигатели ЭкоБуст: Оптимальный баланс экономичности и мощности;
  • Дизельные двигатели ЭкоБлуе: Низкий расход топлива для тех, кто часто ездит на дальние расстояния;
  • Гибридные (HEV) и плагин-гибридные (PHEV) версии: Для любителей экологии и современных технологий.
Особый интерес вызывает версия PHEV (подзаряжаемый гибрид), которая позволяет передвигаться по городу исключительно на электроэнергии. Это делает Ford Куга одним из лидеров в своем классе с точки зрения экономии топлива.

Почему выбирают именно Ford Куга?

При выборе этой модели на рынке подержанных автомобилей важную роль играют относительно низкие затраты на техническое обслуживание. Доступность запчастей Ford и большое количество сервисных центров создают дополнительное удобство для покупателей. Кроме того, системы безопасности автомобиля находятся на высоком уровне, и он получил высшие баллы в тестах Евро НКАП.

Что касается интерьера, Ford Куга третьего поколения стал значительно просторнее предшественника. Увеличено пространство для ног пассажиров заднего сиденья, а объем багажника достаточен для размещения семейных вещей. Также современная мультимедийная система полностью поддерживает приложения Apple КарПлай и Android Auto.

Подводя итог, если вы ищете современный, надежный и приносящий удовольствие от вождения кроссовер даже при ограниченном бюджете, модель Ford Куга должна быть одной из первых в списке вариантов. Её долговечность и стабильная цена на рынке оправдывают себя и с точки зрения инвестиций.

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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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