Бренд Вауксхалл будет сохранен: Stellantis дает больше свободы британским моделям
Европейский автомобильный гигант, концерн Stellantis, расширяет независимость бренда Вауксхалл, который в ближайшем будущем получит больше инженерной свободы для создания моделей, адаптированных под британский рынок. Это решение снимает сомнения относительно будущего Вауксхалл в то время, когда компания планирует направлять инвестиции в самые прибыльные бренды. Об этом сообщает Autocar.ко.ук, сообщает издание.
По данным Autocar, глава Опел Флориан Хюттль подчеркнул, что бренд Вауксхалл имеет «очень четкую» роль в структуре группы. Несмотря на то, что Stellantis объявила о сосредоточении основного внимания на глобальных брендах, таких как Peugeot, Ram, Jeep и Fiat, историческая британская марка Вауксхалл сохранит свои позиции.
Специальный подход для британских дорогС начала 1970-х годов Вауксхалл работает в объединении с немецким брендом Опел, и долгое время его модели были просто праворульными версиями автомобилей Опел. Согласно новой стратегии, теперь инженеры Вауксхалл получат право модернизировать автомобили с учетом специфических дорожных условий Великобритании.
По словам Флориана Хюттля, компания совместно с командой Вауксхалл работает над специальным проектом. В рамках этого проекта шасси и системы управления автомобилей будут настроены исходя из состояния британских дорог. Известно, что дороги Великобритании значительно сложнее и более неровные, чем немецкие автобаны, что предъявляет особые требования к подвеске.
Конкуренция на рынке и перспективыВ настоящее время модели Вауксхалл, в частности Корса и кроссовер Фронтера, входят в десятку самых продаваемых автомобилей в Великобритании. Тем не менее, бренд сталкивается с сильной конкуренцией на родине с другим брендом группы Stellantis — Peugeot. Предоставление инженерной свободы позволит Вауксхалл вернуть свою индивидуальность и лучше отвечать потребностям покупателей.
Новая иерархия брендов в составе Stellantis выглядит следующим образом:
- Глобальные бренды (максимальные инвестиции): Peugeot, Ram, Jeep и Fiat;
- Специализированные бренды (ориентированные на локальный рынок): ДС (Франция) и Ланкиа (Италия);
- Региональные лидеры: Опел (Германия) и Вауксхалл (Великобритания).
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