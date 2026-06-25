Бренд Вауксхалл будет сохранен: Stellantis дает больше свободы британским моделям

Европейский автомобильный гигант, концерн Stellantis, расширяет независимость бренда Вауксхалл, который в ближайшем будущем получит больше инженерной свободы для создания моделей, адаптированных под британский рынок. Это решение снимает сомнения относительно будущего Вауксхалл в то время, когда компания планирует направлять инвестиции в самые прибыльные бренды. Об этом сообщает Autocar.ко.ук, сообщает издание.

По данным Autocar, глава Опел Флориан Хюттль подчеркнул, что бренд Вауксхалл имеет «очень четкую» роль в структуре группы. Несмотря на то, что Stellantis объявила о сосредоточении основного внимания на глобальных брендах, таких как Peugeot, Ram, Jeep и Fiat, историческая британская марка Вауксхалл сохранит свои позиции.

Специальный подход для британских дорог

С начала 1970-х годов Вауксхалл работает в объединении с немецким брендом Опел, и долгое время его модели были просто праворульными версиями автомобилей Опел. Согласно новой стратегии, теперь инженеры Вауксхалл получат право модернизировать автомобили с учетом специфических дорожных условий Великобритании.

По словам Флориана Хюттля, компания совместно с командой Вауксхалл работает над специальным проектом. В рамках этого проекта шасси и системы управления автомобилей будут настроены исходя из состояния британских дорог. Известно, что дороги Великобритании значительно сложнее и более неровные, чем немецкие автобаны, что предъявляет особые требования к подвеске.

Конкуренция на рынке и перспективы

В настоящее время модели Вауксхалл, в частности Корса и кроссовер Фронтера, входят в десятку самых продаваемых автомобилей в Великобритании. Тем не менее, бренд сталкивается с сильной конкуренцией на родине с другим брендом группы Stellantis — Peugeot. Предоставление инженерной свободы позволит Вауксхалл вернуть свою индивидуальность и лучше отвечать потребностям покупателей.

Новая иерархия брендов в составе Stellantis выглядит следующим образом:

Глобальные бренды (максимальные инвестиции): Peugeot, Ram, Jeep и Fiat;

Специализированные бренды (ориентированные на локальный рынок): ДС (Франция) и Ланкиа (Италия);

Региональные лидеры: Опел (Германия) и Вауксхалл (Великобритания).

Эти изменения направлены на оптимизацию портфеля Stellantis и повышение прибыльности каждого бренда на своем рынке. Ожидается, что эта «свобода», предоставляемая Вауксхалл, станет одним из важнейших поворотных моментов в истории бренда за последние 40 лет. Пока не раскрыто, какая модель первой будет выпущена на основе обновленного инженерного подхода.