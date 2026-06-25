ДжКБ готовится установить мировой рекорд среди водородных автомобилей

Известная британская инжиниринговая компания ДжКБ в рамках своего нового проекта Хйдромакс близка к установлению нового мирового рекорда для автомобилей с водородным двигателем внутреннего сгорания. На финальном этапе испытаний эта техника достигла скорости 208 миль в час (примерно 335 км/ч), превзойдя действующие показатели. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает в своем материале.

По словам специалистов компании, основное мероприятие по установлению рекорда пройдет в августе этого года на знаменитых солончаках Бонневиля в штате Юта, США. Эта территория с ее абсолютно плоской поверхностью считается идеальным полигоном для любителей скорости и инженеров.

Продолжение исторического успеха

Для ДжКБ такие достижения не в новинку. В 2006 году компания установила рекорд скорости среди автомобилей с дизельным двигателем в рамках проекта Диеселмакс. Тогда британская техника зафиксировала скорость свыше 350 миль в час, что вызвало большой резонанс в мире инженерии. Теперь же основное внимание сосредоточено на экологически чистом виде топлива.

Особенность проекта Хйдромакс заключается в том, что он использует не водородные топливные элементы (фуел келлс), а именно водородный двигатель внутреннего сгорания. Эта технология позволяет свести к нулю выбросы вредных веществ в атмосферу, сохраняя при этом принцип работы традиционных двигателей.

Будущее зеленых технологий

По мнению экспертов, данный проект ДжКБ является не просто спортивным рекордом, но и важным шагом для транспорта будущего. В странах с развивающейся автомобильной промышленностью, таких как Узбекистан, интерес к водородным технологиям также растет. Подобные рекорды служат доказательством мощности и надежности водородных двигателей.

В настоящее время команда инженеров в последний раз проверяет аэродинамические характеристики автомобиля и выносливость двигателя в экстремальных условиях. Ожидается, что заезд в августе откроет новую страницу в истории водородного транспорта. По данным Иксбт.ком, результаты, достигнутые в рамках проекта, в будущем будут применены при переводе тяжелой промышленной техники на водород.

Экологическая чистота водородного двигателя;

Высокие показатели ускорения и мощности;

Возможность отказа от традиционных топливных систем;

Стабильная работа при экстремальных температурах и давлении.

Эта инициатива компании ДжКБ может ускорить процесс перехода на «зеленую энергию» по всему миру. Если августовские испытания завершатся успешно, Хйдромакс официально войдет в Книгу рекордов Гиннесса как самый быстрый водородный автомобиль в мире.