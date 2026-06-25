Среди автолюбителей всегда ведутся споры об «идеальном гараже из двух автомобилей»: один должен быть удобным для повседневных дел, а второй — быстрым для захватывающих поездок в выходные. Однако в современных экономических условиях содержать две отдельные машины становится всё сложнее. Именно здесь на сцену выходит модель Skoda Эняк вРС, претендуя на объединение лучших качеств обоих миров в одном кузове. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщение сообщает.

Знак вРС бренда Skoda имеет свою традицию с момента дебюта модели Октавиа вРС в 2001 году. Эти три буквы всегда означали сочетание практичности в реальной жизни, достойной производительности и доступной цены. По данным издания ТопГеар, теперь эта формула была применена к флагманскому электромобилю бренда — кроссоверу Эняк.

Техническая мощность и динамика

Skoda Эняк вРС оснащена двумя электродвигателями и системой полного привода (AWD), что в совокупности выдает 335 лошадиных сил. Крутящий момент автомобиля составляет 697 Нм, что позволяет тяжелому кроссоверу разогнаться до 100 км/ч всего за 5,4 секунды. Эти показатели делают его не просто быстрым, но и динамически шустрым автомобилем.

Однако речь идет не только о скорости на прямой. Инженеры установили в автомобиль систему Дйнамик Чассис Контрол (ДКК), подвеска была немного занижена, а механизм управления перенастроен. В результате водитель одним нажатием кнопки может превратить автомобиль из спокойного магистрального круизера в азартный спортивный кроссовер.

Повседневное использование и комфорт

Электромобиль оснащен аккумулятором емкостью 84 кВт/ч, который позволяет проехать до 550 километров (344 мили) по циклу ВЛТП на одном заряде. На станциях постоянного тока (ДК) мощностью 185 кВт зарядка с 10% до 80% занимает всего 26 минут. Это гарантирует отсутствие лишних временных затрат в дальних поездках.

В салоне отчетливо чувствуется ДНК вРС: специальные спортивные сиденья, руль в спортивном стиле и контрастная прострочка придают интерьеру особый характер. С технологической точки зрения Skoda также проявила щедрость:

большой 13-дюймовый сенсорный мультимедийный экран;

проекционный дисплей с функцией дополненной реальности (АР);

сиденья с системой подогрева;

аудиосистема КАНТОН, состоящая из 12 динамиков.

В вопросах практичности Skoda осталась верна своим традициям. Багажник объемом 585 литров, просторные задние сиденья и детали, характерные для философии бренда «Симплй Клевер» — такие как зонт в двери и скребок для льда на крышке багажника, помогают легко справляться со всеми трудностями семейной жизни. В то время как на рынке Узбекистана усиливается конкуренция с такими брендами, как BYD, подобные универсальные электромобили европейского качества могут стать достойным выбором для ценителей качества.