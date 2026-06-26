Renault 4 и 5 в 2027 году получат более мощные двигатели и увеличенный запас хода

Французская компания Renault планирует существенно обновить свои самые популярные электромобили — Renault 4 и Renault 5 — к 2027 году. В результате модернизации автомобили будут оснащены более эффективными и мощными двигателями, что повысит их конкурентоспособность на рынке. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает издание.

В то время как модель Renault 5 была представлена в 2024 году, её «двойник» в кузове кроссовер — Renault 4 — поступил в продажу в начале текущего года. Обе модели базируются на платформе АмпР Смалл и оснащены синхронными двигателями с внешним возбуждением (ИСМ) второго поколения. По данным Autocar, обновление будет направлено именно на совершенствование этих силовых агрегатов.

На сегодняшний день версия Renault 5 Урбан Ранге предлагается с двигателем мощностью 121 л.с. и аккумулятором емкостью 40 кВт⋅ч. Версия Комфорт Ранге обладает мощностью 148 л.с. и батареей на 52 кВт⋅ч. Эти технические характеристики позволяют автомобилю проезжать на одном заряде от 310 до 405 километров. У кроссовера Renault 4 этот показатель немного ниже — около 402 километров.

Технологии нового поколения и эффективность

По словам Марианны Батайон, директора отдела разработки электромобилей и батарей Renault, инженеры сейчас работают над повышением эффективности двигателей второго поколения. Новые двигатели под названием «Ген 2 Эво» будут внедрены в серийное производство в конце 2026-го или начале 2027 года.

В данном обновлении основной акцент сделан на совершенствовании инверторов и редукторов. Эти изменения не только увеличат мощность, но и продлят запас хода за счет снижения энергопотребления. Данные технологические решения станут основой для приводных блоков третьего поколения новых моделей Скеник и Мегане, ожидаемых в 2028 году.

Внедрение новых двигателей имеет стратегическое значение для Renault, так как конкуренты не стоят на месте. Например, будущие модели Volkswagen ИД Поло и Skoda Эпик обещают запас хода более 450 километров на одном заряде. Обновляя свои модели, Renault стремится не отстать в этой гонке.

Стоит отметить, что двигатель «Ген 2 Эво» впервые дебютировал в новой модели Твинго. Однако, поскольку Твинго является городским автомобилем, его мощность ограничена всего 80 л.с. Ожидается, что в моделях Renault 4 и Renault 5 эта технология раскроет свой полный потенциал, предоставив водителям новые возможности как с точки зрения динамики, так и экономичности.