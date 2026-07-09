МГ Кйбер: британский бренд продемонстрировал свою будущую философию дизайна

Бренд МГ, принадлежащий китайскому концерну САИК, представил широкой публике концептуальный кроссовер МГ Кйбер, определяющий новое стратегическое направление марки. Этот автомобиль рассматривается не только как будущий флагманский электромобиль бренда, но и как важный шаг, полностью меняющий визуальный облик компании. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Дебютировавший на фестивале скорости в Гудвуде (Гудвуд Фестивал оф Спид), МГ Кйбер представляет собой крупный и роскошный кроссовер длиной около пяти метров. Глава отдела дизайна МГ Йозеф Кабан назвал этот проект «автомобилем мечты» для бренда. По его словам, этот концепт должен обеспечить такое же лидерство в премиальном и престижном сегменте, какое родстер МГ Кйберстер занял в спортивном направлении.

Дизайн и рыночная стратегия

Пока МГ Кйбер представлен только внешне, его интерьер и технические характеристики будут раскрыты позже. Однако, по данным иксбт.ком, этот модельный ряд в будущем планируется запустить в серийное производство. Не исключено, что на некоторых рынках автомобиль будет продаваться под премиальным суббрендом МГ — ИМ.

Директор по продуктам МГ Дэвид Эллисон отметил, что бренд работает более чем в 100 странах мира, и у каждого рынка есть свои требования. Хотя МГ Кйбер олицетворяет будущее глобального бренда, его продажи во всех странах, включая Великобританию, еще не подтверждены окончательно. На данный момент эта модель является демонстрационным образцом, показывающим визуальную и технологическую вершину, к которой стремится компания.

Йозеф Кабан работает над дизайном бренда уже два года, и МГ Кйбер является своего рода заявлением (статемент) в его карьере. По мнению дизайнера, облик автомобиля сформирован как ответ на меняющиеся потребности клиентов и требования рынка. Это не просто красивая форма, а стратегический подход, определяющий следующие шаги бренда.

Влияние на будущие модели

Наряду с МГ Кйбер в Гудвуде был показан концепт компактного хэтчбека под названием МГ Го. Эта модель предвещает появление будущего супермини МГ 2. Если выход МГ 2 на рынок ожидается уже в следующем году, то для серийной версии Кйбер потребуется больше времени.

Учитывая, что бренд МГ укрепляет свои позиции на автомобильном рынке Узбекистана, появление подобных премиальных кроссоверов может быть интересно и местным потребителям. В то время как в стране набирают популярность электромобили BYD и других китайских брендов, новый флагман МГ наверняка создаст сильную конкурентную среду.

Подводя итог, МГ Кйбер демонстрирует стремление бренда уйти от бюджетного сегмента к производству более престижных и технологически совершенных автомобилей. Дизайнерские элементы этого концепта найдут отражение во всех новых моделях МГ в ближайшие годы.