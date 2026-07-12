Новая эра безопасности: Zeekr 7GT неожиданно обошел BMW iX3

·33·Авто
Новая эра безопасности: Zeekr 7GT неожиданно обошел BMW iX3

Авторитетная европейская организация Евро НКАП опубликовала результаты самых масштабных и строго обновленных краш-тестов за последнее десятилетие. В первых испытаниях по новой методике приняли участие немецкий электромобиль BMW iX3 и китайский Zeekr 7GT. Несмотря на то, что обе модели получили максимальный пятизвездочный рейтинг, китайский бренд доказал свое превосходство над гигантом немецкого автопрома по большинству показателей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Эксперты Евро НКАП протестировали автомобили по четырем основным направлениям. В частности, в категории безопасного вождения (Сафе Дривинг) модель BMW iX3 показала результат 73%. Эксперты высоко оценили сохранение физических кнопок управления, а также системы контроля состояния водителя и распознавания дорожных знаков. В ходе 2000-километровых испытаний по дорогам Германии, Франции, Италии и Австрии система BMW правильно распознавала ограничения скорости в 86% случаев.

Технологическое превосходство и системы безопасности

Zeekr 7GT набрал в этом направлении 79 баллов, опередив конкурента. По данным иксбт.ком, китайские инженеры оснастили автомобиль более совершенной системой мониторинга, которая определяет усталость водителя и неправильное использование ремня безопасности. Также дополнительные очки модели Zeekr принесли функция обнаружения ребенка, оставленного в салоне, и возможность отключения подушки безопасности переднего пассажира для установки детского кресла. Однако управление большинством функций исключительно через мультимедийный экран и несколько более низкий показатель распознавания дорожных знаков (79%) повлияли на его общий балл.

Разница была заметна и в тестах систем предотвращения столкновений: BMW iX3 показал результат 83%, а Zeekr 7GT — 89%. Эксперты особо отметили систему автоматического экстренного торможения в Zeekr и функцию предупреждения о приближающемся велосипедисте при открытии двери. Подобные технологии имеют решающее значение для предотвращения аварий в современных городских условиях.

Краш-тесты и защита пассажиров

Китайский электромобиль также стал лидером по уровню защиты пассажиров при непосредственном столкновении. Zeekr набрал 93 балла, установив один из рекордных результатов, в то время как BMW ограничился показателем 86%. Хотя BMW получил максимальные баллы при боковых ударах, безопасность взрослых при фронтальном столкновении была оценена лишь как «хорошая» или «достаточная». Zeekr же удостоился высших оценок за безопасность детей и боковые удары.

По безопасности после столкновения (Пост Краш Сафетй) оба автомобиля показали результат выше 95%. В отчете Евро НКАП отмечено:

  • Двери обоих электромобилей легко открывались как изнутри, так и снаружи даже после сильного удара;
  • В модели BMW высоковольтная батарея отключалась сразу после столкновения безопасным способом;
  • Zeekr потерял немного баллов в этом разделе из-за небольшого недочета в системе автоматического вызова экстренных служб.
Эти результаты вызывают большой интерес и на автомобильном рынке Узбекистана, так как в последние годы модели бренда Zeekr становятся все более популярными в нашей стране. Данный краш-тест показал, что китайские производители могут уверенно конкурировать с мировыми лидерами не только в дизайне и технологиях, но и в самом важном аспекте — безопасности.

ZeekrBMWЭуро НКAPКраш-тестЭлектромобиль
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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