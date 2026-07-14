Jaguar Land Rover прекратила 14-летнее производство в Китае

Знаменитая британская компания Jaguar Land Rover (JLR) завершила 14-летний опыт локализации производства своих автомобилей на китайском рынке. Компания приняла решение официально прекратить выпуск своих моделей на крупнейшем в мире автомобильном рынке. Ожидается, что этот шаг станет поворотным моментом в глобальной стратегии бренда. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, с июля 2026 года дилерская сеть Jaguar Land Rover прекратила закупки всех моделей, собранных внутри страны. Это решение знаменует собой окончание целой эпохи для бренда. Последние автомобили, произведенные в Китае, были выставлены на продажу с большими скидками, и процесс ухода с внутреннего рынка вступил в завершающую стадию.

В начале июля в одном из автосалонов на востоке Пекина был продан последний экземпляр Range Rover Эвокуе Л, собранный на местном заводе. Интересно, что в 2011 году, когда модель впервые вышла на рынок, она продавалась по очень высоким ценам и с очередями. К концу продаж ее цена упала до 180 000 юаней (около 26 500 долларов). Это показывает, насколько изменились авторитет бренда и уровень спроса на рынке.

Причины кризиса и резкое падение продаж

Jaguar Land Rover когда-то был одним из ведущих игроков в люксовом сегменте Китая. В 2017 году годовые продажи бренда достигли рекордного уровня — 146 400 единиц. Однако в последующие годы ситуация начала ухудшаться. По мнению экспертов, задержки в обновлении модельного ряда и неспособность адаптироваться к вкусам покупателей стали одними из главных проблем.

Кроме того, выяснилось, что компания оказалась не готова к стремительной волне электрификации в Китае. В то время как местные производители предлагали современные электромобили, JLR продолжала полагаться на традиционные технологии. В результате к 2025 году объем годовых продаж упал всего до 26 000 единиц, что сделало продолжение производства экономически нецелесообразным.

Новая стратегия: возрождение бренда Фриландер

Завод JLR в китайском городе Чаншу не будет полностью закрыт, а пройдет перепрофилирование. Согласно соглашению 2024 года между Chery и Jaguar Land Rover, некогда популярный бренд Фриландер будет возрожден как независимая марка электромобилей. В рамках этого нового проекта будут широко использоваться технологические цепочки Китая.

Ожидается, что новые модели Фриландер будут оснащены интеллектуальными системами управления от компании Huawei. Это позволит объединить наследие бренда и передовые технологии Китая. По плану, первый электромобиль этой марки выйдет на китайский рынок во второй половине 2026 года. Таким образом, Jaguar Land Rover выбрала путь создания технологического альянса с местными партнерами вместо прямого управления своими заводами.