МИД Индии вызвал представителя посольства Ирана

Министерство иностранных дел Индии вызвало представителя дипломатической миссии Ирана в Нью-Дели. Причиной стали нападения на торговые суда в Ормузском проливе.

Как сообщил официальный представитель министерства Рандхир Джайсвал, руководству посольства Ирана был выражен решительный протест Индии в связи с этими атаками.

МИД Индии осудил нападения на суда «Момбаса» и «Бахиа». Сообщается, что на борту обоих судов находилось в общей сложности 30 индийских моряков.

В результате нападений один из индийских моряков погиб. В министерстве заявили, что относятся к данному инциденту со всей серьезностью.

Индийская сторона продолжает обеспечивать безопасность своих граждан и следить за ситуацией на морских путях.