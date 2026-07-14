МИД Индии вызвал представителя посольства Ирана

·57·Мир
МИД Индии вызвал представителя посольства Ирана

Министерство иностранных дел Индии вызвало представителя дипломатической миссии Ирана в Нью-Дели. Причиной стали нападения на торговые суда в Ормузском проливе.

Как сообщил официальный представитель министерства Рандхир Джайсвал, руководству посольства Ирана был выражен решительный протест Индии в связи с этими атаками.

МИД Индии осудил нападения на суда «Момбаса» и «Бахиа». Сообщается, что на борту обоих судов находилось в общей сложности 30 индийских моряков.

В результате нападений один из индийских моряков погиб. В министерстве заявили, что относятся к данному инциденту со всей серьезностью.

Индийская сторона продолжает обеспечивать безопасность своих граждан и следить за ситуацией на морских путях.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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