Производство напитков в Узбекистане достигло 11,6 трлн сумов

·16·Экономика
Производство напитков в Узбекистане достигло 11,6 трлн сумов

В январе–мае 2026 года в Узбекистане крупными предприятиями было произведено напитков на сумму 11,6 трлн сумов. Об этом сообщило Национальное статистическое агентство.

Согласно данным комитета, этот показатель вырос на 11,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В разрезе регионов наибольший объем был зафиксирован в городе Ташкенте. За пять месяцев в столице произведено напитков на 7,2 трлн сумов.

Далее следуют Ташкентская область с 1,8 трлн сумов, Хорезмская область с 867,8 млрд сумов, Наманганская область с 480,4 млрд сумов и Самаркандская область с 430,3 млрд сумов.

В Бухарской области произведено напитков на 217,2 млрд сумов, в Республике Каракалпакстан — на 180,2 млрд сумов, в Кашкадарьинской области — на 96,9 млрд сумов.

В Ферганской области этот показатель составил 84,9 млрд сумов, в Сырдарьинской — 70 млрд сумов, в Андижанской — 65 млрд сумов. В Сурхандарьинской области произведено напитков на 57,5 млрд сумов, в Джизакской — на 27,8 млрд сумов, а в Навоийской области — на 9,2 млрд сумов.

Миллий статистика қўмитасиИчимликларТошкентХоразмНаманган
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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