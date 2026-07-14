Брайтон обновил трансферный рекорд: Лука Вушкович приобретен у Тоттенхэма

·37·Спорт
Брайтон обновил трансферный рекорд: Лука Вушкович приобретен у Тоттенхэма

Английский клуб Премьер-лиги «Брайтон» совершил самый дорогой трансфер в своей истории. Команда официально объявила о подписании контракта с защитником «Тоттенхэма» Лукой Вушковичем. Этот трансфер признан не только клубным рекордом, но и одной из крупнейших сумм, выплаченных за молодого таланта. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания Goal.com, «Брайтон» заплатил 46 миллионов фунтов стерлингов за 19-летнего игрока сборной Хорватии. С учетом различных бонусов, прописанных в контракте, эта сумма в будущем может вырасти до 50 миллионов фунтов. Стороны подписали пятилетнее соглашение, которое включает опцию продления еще на один год.

Детали трансфера и конкуренция

Руководству «Брайтона» пришлось приложить немало усилий, чтобы заполучить молодого защитника. Как стало известно, два предыдущих предложения, направленных «шпорам» в прошлом месяце, были отклонены. Только с третьей попытки сторонам удалось прийти к соглашению. В прошлом сезоне Вушкович выступал на правах аренды за немецкий «Гамбург», где забил 6 голов в 30 матчах и был признан лучшим дебютантом года в Бундеслиге.

Главный тренер команды Фабиан Хюрцелер поделился своим мнением о приходе нового игрока. Он отметил, что скауты клуба долгое время следили за Лукой. Несмотря на высокую оценку таланта футболиста, тренер призвал болельщиков к терпению, так как молодому защитнику потребуется время на адаптацию к интенсивности Премьер-лиги.

Изменения в защите

Трансфер Луки Вушковича был осуществлен не случайно. Этот шаг направлен на заполнение пустоты, возникшей после перехода основного защитника команды Яна Пола ван Хекке в «Тоттенхэм» за 52 миллиона фунтов. Таким образом, клубы фактически произвели обмен защитниками, однако каждый трансфер был оформлен как отдельная сделка.

Хорватский талант привлек внимание специалистов после своего дебюта против Англии на последнем чемпионате мира. Как современный центральный защитник, он не только надежно играет в обороне, но и отличается способностью подключаться к атакам и забивать со стандартных положений. Для такой команды, как «Брайтон», предпочитающей работать с молодежью, это считается идеальным приобретением.

Этот трансфер свидетельствует о растущих амбициях «Брайтона». Клуб показал, что теперь способен не только находить таланты, но и приобретать их за крупные суммы. Ожидается, что Лука Вушкович сразу вступит в борьбу за место в основном составе своей новой команды.

БрайтонТоттенхэмЛука ВушковичТрансферПремьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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