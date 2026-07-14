Nissan запускает сервис беспилотных такси в Токио

·14·Авто
Nissan запускает сервис беспилотных такси в Токио

Японский автогигант Nissan планирует до конца текущего года запустить тестирование сервиса роботакси на базе модели Nissan Леаф на улицах Токио. Ожидается, что этот проект не только автоматизирует транспортную систему, но и откроет новую эру беспилотного вождения в городской инфраструктуре. В настоящее время компания ожидает получения окончательных разрешений от официальных органов. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

Роботакси нового поколения кардинально отличаются от обычных электромобилей Nissan Леаф. Инженеры Nissan разработали для этих транспортных средств специальные дублирующие системы. Это напоминает технологии безопасности, применяемые в авиации: если в основной системе управления произойдет сбой, резервная система немедленно активируется и обеспечит безопасность пассажиров.

Четвертый уровень автономности и искусственный интеллект

Роботакси Nissan Леаф оснащены системой автономного управления 4-го уровня. Это означает, что автомобиль не нуждается в участии человека даже в чрезвычайных ситуациях. В таких машинах даже не обязательно наличие руля и педалей. Однако пока эта технология ограничена определенными географическими зонами и службами доставки внутри города.

В рамках проекта Nissan сотрудничает с такими технологическими лидерами, как NVIDIA, Вайве и Uber. Функцию «мозга» автомобиля выполняет система Вайве AI Дривер. Уникальность этой системы заключается в том, что она не полагается на цифровые карты высокого разрешения, а анализирует дорожную обстановку и принимает решения в режиме реального времени. Платформа NVIDIA Дриве Хйперион обрабатывает данные, полученные с камер, радаров и лидаров.

По данным иксбт.ком, роботакси имеет обзор 360 градусов, что позволяет ему четко видеть все окружающие объекты, пешеходов и другие транспортные средства. Искусственный интеллект не только анализирует текущую ситуацию, но и прогнозирует влияние своих действий на других водителей. Это позволяет безопасно совершать маневры на сложных городских перекрестках.

Глобальное расширение и комфорт для пассажиров

Nissan уделяет внимание не только технической безопасности, но и комфорту пассажиров во время поездки. В будущем в салонах роботакси планируется внедрить следующие возможности:

  • Интерактивные дисплеи с интуитивно понятным управлением;
  • Системы связи между автомобилем и пассажиром;
  • Мультимедийные сервисы, делающие поездку более увлекательной.
Компании Вайве и Uber стремятся расширить этот проект более чем в 10 крупных городах мира. Система разработана таким образом, что ее можно адаптировать к любой автомобильной платформе. Это может создать основу для появления беспилотного транспорта на развивающихся рынках, таких как Узбекистан, поскольку технология не требует сложных карт и может адаптироваться к любым городским условиям.

NissanРоботаксиИскусственный ИнтеллектNVIDIAЭлектромобиль
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Alfa Romeo представила модель, которая заменит один из ее самых популярных кроссоверов ТоналеAlfa Romeo представила модель, которая заменит один из ее самых популярных кроссоверов ТоналеСегодня, 16:26Genesis представила роскошный четырехмоторный концепт Бокс Буггй для гольф-полейGenesis представила роскошный четырехмоторный концепт Бокс Буггй для гольф-полейСегодня, 16:20Jaguar Land Rover прекратила 14-летнее производство в КитаеJaguar Land Rover прекратила 14-летнее производство в КитаеСегодня, 15:56Geely и Renault внедряют технологии суперкаров в массовые автомобилиGeely и Renault внедряют технологии суперкаров в массовые автомобилиСегодня, 15:2575-летие бренда Porsche в Великобритании: от исторической модели 356 до современного 91175-летие бренда Porsche в Великобритании: от исторической модели 356 до современного 911Сегодня, 14:28Volkswagen планирует собирать в Германии электромобили, разработанные в КитаеVolkswagen планирует собирать в Германии электромобили, разработанные в КитаеСегодня, 14:28
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
AvtoVAZ начал выпуск обновленной Lada Vesta 5.0: теперь с климат-контролем
AvtoVAZ начал выпуск обновленной Lada Vesta 5.0: теперь с климат-контролем
Hyundai представил новое поколение седана Элантра: революция в дизайне и технологиях
Hyundai представил новое поколение седана Элантра: революция в дизайне и технологиях
Кроссоверы Lada Azimut вернулись на завод AvtoVAZ после испытаний
Кроссоверы Lada Azimut вернулись на завод AvtoVAZ после испытаний
Chery представила гибридный двигатель с самым высоким КПД в мире
Chery представила гибридный двигатель с самым высоким КПД в мире
AvtoVAZ представил новый кроссовер Lada Azimut: Подробности о двигателях и гибридной версии
AvtoVAZ представил новый кроссовер Lada Azimut: Подробности о двигателях и гибридной версии
Кроссовер Lada Azimut: турбомотор мощностью 150 л.с. и автоматическая коробка передач
Кроссовер Lada Azimut: турбомотор мощностью 150 л.с. и автоматическая коробка передач