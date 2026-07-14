Nissan запускает сервис беспилотных такси в Токио

Японский автогигант Nissan планирует до конца текущего года запустить тестирование сервиса роботакси на базе модели Nissan Леаф на улицах Токио. Ожидается, что этот проект не только автоматизирует транспортную систему, но и откроет новую эру беспилотного вождения в городской инфраструктуре. В настоящее время компания ожидает получения окончательных разрешений от официальных органов. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

Роботакси нового поколения кардинально отличаются от обычных электромобилей Nissan Леаф. Инженеры Nissan разработали для этих транспортных средств специальные дублирующие системы. Это напоминает технологии безопасности, применяемые в авиации: если в основной системе управления произойдет сбой, резервная система немедленно активируется и обеспечит безопасность пассажиров.

Четвертый уровень автономности и искусственный интеллект

Роботакси Nissan Леаф оснащены системой автономного управления 4-го уровня. Это означает, что автомобиль не нуждается в участии человека даже в чрезвычайных ситуациях. В таких машинах даже не обязательно наличие руля и педалей. Однако пока эта технология ограничена определенными географическими зонами и службами доставки внутри города.

В рамках проекта Nissan сотрудничает с такими технологическими лидерами, как NVIDIA, Вайве и Uber. Функцию «мозга» автомобиля выполняет система Вайве AI Дривер. Уникальность этой системы заключается в том, что она не полагается на цифровые карты высокого разрешения, а анализирует дорожную обстановку и принимает решения в режиме реального времени. Платформа NVIDIA Дриве Хйперион обрабатывает данные, полученные с камер, радаров и лидаров.

По данным иксбт.ком, роботакси имеет обзор 360 градусов, что позволяет ему четко видеть все окружающие объекты, пешеходов и другие транспортные средства. Искусственный интеллект не только анализирует текущую ситуацию, но и прогнозирует влияние своих действий на других водителей. Это позволяет безопасно совершать маневры на сложных городских перекрестках.

Глобальное расширение и комфорт для пассажиров

Nissan уделяет внимание не только технической безопасности, но и комфорту пассажиров во время поездки. В будущем в салонах роботакси планируется внедрить следующие возможности:

Интерактивные дисплеи с интуитивно понятным управлением;

Системы связи между автомобилем и пассажиром;

Мультимедийные сервисы, делающие поездку более увлекательной.

Компании Вайве и Uber стремятся расширить этот проект более чем в 10 крупных городах мира. Система разработана таким образом, что ее можно адаптировать к любой автомобильной платформе. Это может создать основу для появления беспилотного транспорта на развивающихся рынках, таких как Узбекистан, поскольку технология не требует сложных карт и может адаптироваться к любым городским условиям.