Alfa Romeo представила модель, которая заменит один из ее самых популярных кроссоверов Тонале

·23·Авто
Alfa Romeo представила модель, которая заменит один из ее самых популярных кроссоверов Тонале

Знаменитый итальянский бренд Alfa Romeo опубликовал первое официальное изображение нового автомобиля, который придет на смену Тонале — одной из самых успешных моделей в сегменте компактных кроссоверов. Ожидается, что модель, выход которой на рынок запланирован на начало 2028 года, сыграет ключевую роль в увеличении глобальных продаж бренда и укреплении его позиций в К-сегменте, являющемся основным для европейского рынка. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает об этом.

На опубликованном изображении видна задняя часть нового автомобиля с дизайном остроконечных фар и характерной формой крыльев. По мнению экспертов, этот дизайн свидетельствует о том, что новый кроссовер будет выглядеть более спортивно и получит купеобразную линию крыши по сравнению с нынешней моделью Тонале. Модель, название которой пока держится в секрете, будет построена на мультиэнергетической платформе СТЛА Оне концерна Stellantis.

Технические возможности и силовые установки

Alfa Romeo планирует предложить новый кроссовер как с двигателями внутреннего сгорания, так и в полностью электрических версиях. Эта стратегия позволит бренду охватить более широкую аудиторию. Модели с ДВС, скорее всего, будут оснащены усовершенствованными вариантами мягких и плагин-гибридных (PHEV) систем, используемых в других автомобилях портфеля Stellantis.

Согласно данным иксбт.ком, новый кроссовер имеет решающее значение для будущего бренда. Ведь в 2025 году Тонале стал второй по популярности моделью Alfa Romeo в мире. Первое место по продажам занимает компактный кроссовер Джуниор. В будущем новая модель, наряду с духовным преемником хэтчбека Гиулиетта, станет основной опорой бренда.

Судьба флагманских моделей и рыночные перспективы

Будущее флагманов бренда — седана Гиулиа и кроссовера Стелвио — пока остается несколько неопределенным. В сентябре 2025 года эти модели были ненадолго сняты с производства, однако из-за задержки разработки преемников нового поколения выпуск был возобновлен. Новые Гиулиа и Стелвио, изначально планировавшиеся только как электромобили, теперь перепроектируются для оснащения гибридными двигателями.

Руководство Alfa Romeo обещает сохранить истинный итальянский характер, используя глобальный масштаб группы Stellantis. Подтверждено, что нынешние модели Гиулиа и Стелвио останутся в продаже до конца 2027 года. А новый кроссовер, который заменит Тонале в 2028 году, станет важнейшим шагом в переходе бренда на полностью обновленную модельную линейку.

Учитывая растущий интерес к премиальным брендам, таким как Alfa Romeo, на автомобильном рынке Узбекистана, эти новые гибридные и электрические кроссоверы в будущем могут стать привлекательным вариантом и для местных потребителей.

Alfa RomeoTonaleStellantisКроссоверАвтоновости
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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