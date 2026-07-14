Alfa Romeo представила модель, которая заменит один из ее самых популярных кроссоверов Тонале

Знаменитый итальянский бренд Alfa Romeo опубликовал первое официальное изображение нового автомобиля, который придет на смену Тонале — одной из самых успешных моделей в сегменте компактных кроссоверов. Ожидается, что модель, выход которой на рынок запланирован на начало 2028 года, сыграет ключевую роль в увеличении глобальных продаж бренда и укреплении его позиций в К-сегменте, являющемся основным для европейского рынка. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает об этом.

На опубликованном изображении видна задняя часть нового автомобиля с дизайном остроконечных фар и характерной формой крыльев. По мнению экспертов, этот дизайн свидетельствует о том, что новый кроссовер будет выглядеть более спортивно и получит купеобразную линию крыши по сравнению с нынешней моделью Тонале. Модель, название которой пока держится в секрете, будет построена на мультиэнергетической платформе СТЛА Оне концерна Stellantis.

Технические возможности и силовые установки

Alfa Romeo планирует предложить новый кроссовер как с двигателями внутреннего сгорания, так и в полностью электрических версиях. Эта стратегия позволит бренду охватить более широкую аудиторию. Модели с ДВС, скорее всего, будут оснащены усовершенствованными вариантами мягких и плагин-гибридных (PHEV) систем, используемых в других автомобилях портфеля Stellantis.

Согласно данным иксбт.ком, новый кроссовер имеет решающее значение для будущего бренда. Ведь в 2025 году Тонале стал второй по популярности моделью Alfa Romeo в мире. Первое место по продажам занимает компактный кроссовер Джуниор. В будущем новая модель, наряду с духовным преемником хэтчбека Гиулиетта, станет основной опорой бренда.

Судьба флагманских моделей и рыночные перспективы

Будущее флагманов бренда — седана Гиулиа и кроссовера Стелвио — пока остается несколько неопределенным. В сентябре 2025 года эти модели были ненадолго сняты с производства, однако из-за задержки разработки преемников нового поколения выпуск был возобновлен. Новые Гиулиа и Стелвио, изначально планировавшиеся только как электромобили, теперь перепроектируются для оснащения гибридными двигателями.

Руководство Alfa Romeo обещает сохранить истинный итальянский характер, используя глобальный масштаб группы Stellantis. Подтверждено, что нынешние модели Гиулиа и Стелвио останутся в продаже до конца 2027 года. А новый кроссовер, который заменит Тонале в 2028 году, станет важнейшим шагом в переходе бренда на полностью обновленную модельную линейку.

Учитывая растущий интерес к премиальным брендам, таким как Alfa Romeo, на автомобильном рынке Узбекистана, эти новые гибридные и электрические кроссоверы в будущем могут стать привлекательным вариантом и для местных потребителей.