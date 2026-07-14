Как искусственный интеллект влияет на рынок труда: Экономисты обеспокоены

Ведущие мировые экономисты, включая 16 лауреатов Нобелевской премии, а также главные экономисты таких технологических гигантов, как OpenAI и Anthropic, официально признали, что современная экономика не располагает достаточными данными для оценки влияния искусственного интеллекта (ИИ) на рынок труда. В заявлении экспертов под названием «Ве Муст Акт Нов» (Мы должны действовать сейчас) подчеркивается, что развитие технологий значительно опережает скорость изучения их последствий. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

По словам профессора экономики Виргинского университета Антона Коринека, в данный момент экономическая наука пытается анализировать масштабные технологические сдвиги без необходимых инструментов. «Мы движемся в густом тумане, и предсказать, что произойдет дальше, крайне сложно», — отметил он. Эта ситуация актуальна не только для глобальных рынков, но и для стран, переходящих на цифровую экономику, так как неожиданные изменения могут резко повлиять на уровень занятости.

Неопределенность в методах анализа

В настоящее время не существует единой и точной системы измерения подверженности профессий влиянию ИИ. По данным главного экономиста Аполло Глобал Манагемент Торстена Слока, существует как минимум пять различных методик оценки этого показателя, и их результаты кардинально различаются. Некоторые анализы изучают реальные запросы пользователей к таким системам, как Claude или Microsoft Copilot, в то время как другие оценивают теоретические возможности автоматизации профессий с помощью экспертов.

Эти различия особенно заметны в сферах с высоким риском автоматизации — в работе операторов колл-центров, специалистов по подготовке налоговой документации и копирайтеров. По мнению экономистов, в существующих оценках технические возможности ИИ часто смешиваются с реальным уровнем использования этой технологии работниками. Теоретические модели не учитывают затраты на внедрение технологий и готовность компаний к их принятию.

Первые изменения на рынке труда

Профессор Массачусетского технологического института Дарон Аджемоглу ранее критиковал оптимистичные прогнозы о резком росте производительности благодаря ИИ. Однако сейчас он подчеркивает высокую вероятность краткосрочных потрясений на рынке труда и поддерживает необходимость направления развития ИИ в русло, полезное для общества и работников.

Для получения более точных данных система Канариес Дашбоард, разработанная экономистом Стэнфорда Эриком Бринолфссоном, отслеживает в режиме реального времени 4,6 миллиона работников более чем в 730 профессиях. Первые выводы проекта тревожны:

В сферах с высоким влиянием ИИ занятость молодежи в возрасте от 22 до 25 лет сокращается более чем на 4% в год.

Хотя общий рынок труда пока выглядит стабильным, барьеры для входа молодых специалистов усиливаются.

Реальное влияние технологии можно определить только с помощью системного мониторинга.

Согласно выводам экспертов, если не создать системы мониторинга сейчас, негативные последствия ИИ станут известны только тогда, когда изменения станут необратимыми. Это требует от правительств и экономических организаций всего мира выделять больше ресурсов на изучение социально-экономического воздействия технологического прогресса наряду с его развитием.