Mercedes-Benz может лишиться рынка США: риски, связанные с китайскими акционерами

·21·Авто
Mercedes-Benz может лишиться рынка США: риски, связанные с китайскими акционерами

Комитет по торговле Сената США одобрил новый законопроект, вызвавший большой резонанс в автомобильной индустрии. Согласно документу, если более 15% акций автопроизводителя принадлежат китайским компаниям, таким брендам может быть запрещено продавать автомобили на американском рынке. Это правило ставит под серьезную угрозу будущее немецкого автогиганта Mercedes-Benz. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В настоящее время около 20% акций Mercedes-Benz сосредоточено в руках китайских инвесторов. В частности, основатель Geely Эрик Ли Шуфу через свои инвестиционные структуры владеет 9,7% акций компании. Также Беиджинг Аутомотиве Груп (БАИК) владеет еще 9,98% акций, являясь одним из крупнейших инвесторов немецкого бренда. По данным иксбт.ком, именно этот фактор может ограничить деятельность бренда в США.

Политическое давление и переходный период

Председатель комитета Сената Тед Круз подчеркнул, что до официального вступления законопроекта в силу в него необходимо внести ряд поправок. Политики заявляют, что эта мера направлена на обеспечение национальной безопасности США и снижение влияния Китая в стратегических отраслях. Тем не менее, не исключено, что для таких крупных брендов, как Mercedes-Benz, могут быть сделаны определенные послабления.

Сенатор Берни Морено сообщил, что для Mercedes-Benz может быть установлен срок до 2030 года. За это время компания должна будет изменить структуру акционеров или адаптироваться к требованиям американского законодательства. По словам Морено, автопроизводитель также может получить специальные исключения, позволяющие обойти новые правила.

Опыт других брендов и последствия

Подобная ситуация в автомобильном мире наблюдается не впервые. Например, бренду Polestar, принадлежащему компании Geely, уже запрещено продавать автомобили в США с 2027 года. Бренд Volvo, в свою очередь, смог получить разрешение остаться на американском рынке в обмен на выполнение дополнительных условий. Mercedes-Benz также ожидает сложный процесс переговоров.

Если этот закон будет принят в жесткой форме, немецкий бренд будет вынужден покинуть один из крупнейших и самых прибыльных рынков в мире. Это нанесет сильный удар не только по доходам компании, но и по ее глобальной стратегии. По мнению экспертов, руководству Mercedes-Benz следует начать переговоры с китайскими партнерами о перераспределении долей или достичь отдельного соглашения с правительством США.

Эта новость важна и для автомобильного рынка Узбекистана, поскольку Mercedes-Benz является одним из самых престижных премиальных брендов в нашей стране. Такие резкие изменения на мировом рынке могут повлиять на общую стабильность бренда и темпы производства новых моделей. Пока немецкий концерн воздерживается от официальных заявлений, но политические процессы в Вашингтоне находятся в центре внимания всей мировой автоиндустрии.

Mercedes-BenzСШАКитайGeelyАвтопром
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

КамАЗ планирует запустить полностью беспилотные грузовики к 2028 годуКамАЗ планирует запустить полностью беспилотные грузовики к 2028 годуСегодня, 19:53В Китае на дороги вышли беспилотные грузовикиВ Китае на дороги вышли беспилотные грузовикиСегодня, 18:32Geely откроет свой первый завод в Европе: достигнуто соглашение с FordGeely откроет свой первый завод в Европе: достигнуто соглашение с FordСегодня, 16:53Будет ли в Узбекистане производиться новый электромобиль Матиз? Официальный ответБудет ли в Узбекистане производиться новый электромобиль Матиз? Официальный ответСегодня, 16:49Удовольствие от вождения в эпоху электромобилей: почему важна система Торкуе ВекторингУдовольствие от вождения в эпоху электромобилей: почему важна система Торкуе ВекторингСегодня, 15:51Ford и Geely совместно выпустят новый кроссовер: завод в Валенсии спасенFord и Geely совместно выпустят новый кроссовер: завод в Валенсии спасенСегодня, 14:59
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Toyota представила обновленный седан Авалон: Внешний вид и технические характеристики
Toyota представила обновленный седан Авалон: Внешний вид и технические характеристики
Сенсация на рынке США: в продажу поступил рекордно дешевый электромобиль
Сенсация на рынке США: в продажу поступил рекордно дешевый электромобиль
Габариты BYD Сеагулл значительно увеличились: новое поколение достигло уровня Dolphin
Габариты BYD Сеагулл значительно увеличились: новое поколение достигло уровня Dolphin
AvtoVAZ начал выпуск обновленной Lada Vesta 5.0: теперь с климат-контролем
AvtoVAZ начал выпуск обновленной Lada Vesta 5.0: теперь с климат-контролем