Mercedes-Benz может лишиться рынка США: риски, связанные с китайскими акционерами

Комитет по торговле Сената США одобрил новый законопроект, вызвавший большой резонанс в автомобильной индустрии. Согласно документу, если более 15% акций автопроизводителя принадлежат китайским компаниям, таким брендам может быть запрещено продавать автомобили на американском рынке. Это правило ставит под серьезную угрозу будущее немецкого автогиганта Mercedes-Benz. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В настоящее время около 20% акций Mercedes-Benz сосредоточено в руках китайских инвесторов. В частности, основатель Geely Эрик Ли Шуфу через свои инвестиционные структуры владеет 9,7% акций компании. Также Беиджинг Аутомотиве Груп (БАИК) владеет еще 9,98% акций, являясь одним из крупнейших инвесторов немецкого бренда. По данным иксбт.ком, именно этот фактор может ограничить деятельность бренда в США.

Политическое давление и переходный период

Председатель комитета Сената Тед Круз подчеркнул, что до официального вступления законопроекта в силу в него необходимо внести ряд поправок. Политики заявляют, что эта мера направлена на обеспечение национальной безопасности США и снижение влияния Китая в стратегических отраслях. Тем не менее, не исключено, что для таких крупных брендов, как Mercedes-Benz, могут быть сделаны определенные послабления.

Сенатор Берни Морено сообщил, что для Mercedes-Benz может быть установлен срок до 2030 года. За это время компания должна будет изменить структуру акционеров или адаптироваться к требованиям американского законодательства. По словам Морено, автопроизводитель также может получить специальные исключения, позволяющие обойти новые правила.

Опыт других брендов и последствия

Подобная ситуация в автомобильном мире наблюдается не впервые. Например, бренду Polestar, принадлежащему компании Geely, уже запрещено продавать автомобили в США с 2027 года. Бренд Volvo, в свою очередь, смог получить разрешение остаться на американском рынке в обмен на выполнение дополнительных условий. Mercedes-Benz также ожидает сложный процесс переговоров.

Если этот закон будет принят в жесткой форме, немецкий бренд будет вынужден покинуть один из крупнейших и самых прибыльных рынков в мире. Это нанесет сильный удар не только по доходам компании, но и по ее глобальной стратегии. По мнению экспертов, руководству Mercedes-Benz следует начать переговоры с китайскими партнерами о перераспределении долей или достичь отдельного соглашения с правительством США.

Эта новость важна и для автомобильного рынка Узбекистана, поскольку Mercedes-Benz является одним из самых престижных премиальных брендов в нашей стране. Такие резкие изменения на мировом рынке могут повлиять на общую стабильность бренда и темпы производства новых моделей. Пока немецкий концерн воздерживается от официальных заявлений, но политические процессы в Вашингтоне находятся в центре внимания всей мировой автоиндустрии.