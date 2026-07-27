Завод КамАЗ вернулся к полной рабочей неделе и увеличил производство

·35·Авто
Завод КамАЗ вернулся к полной рабочей неделе и увеличил производство

Ведущий российский производитель грузовых автомобилей, компания КамАЗ, после корпоративного отпуска перешла на полноценный пятидневный режим работы. По данным иксбт.ком, руководство компании приняло решение отменить четырехдневную сокращенную рабочую неделю в связи с ростом рыночного спроса и увеличением количества новых заказов. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Сообщается, что 27 июля текущего года сотрудники завода возобновили свою работу после двухлетнего традиционного корпоративного отпуска. Ранее планировавшийся трехнедельный отпуск был сокращен до двух недель на фоне растущего объема заказов.

Рост темпов производства и заказов

Как сообщает пресс-служба ПАО «КамАЗ», четырехдневный режим работы действовал с марта текущего года. Однако благодаря развитию продаж, расширению линейки автомобилей К5, а также процессам стабилизации на российском рынке грузовиков, объем заказов на ближайшие месяцы существенно возрос.

Увеличение числа заказов позволило скорректировать производственный план в сторону увеличения. Согласно новым планам, предприятие теперь будет стабильно работать по пятидневной рабочей неделе, а средний ежедневный темп производства составит 160 машинокомплектов.

Специалисты отмечают, что данные изменения послужат не только улучшению внутреннего экономического состояния завода, но и удовлетворению спроса на рынке логистики и грузоперевозок. КамАЗ планирует задействовать свои производственные мощности в полную силу и еще больше укрепить свои позиции на рынке.

КамАЗАвтопромГрузовикиПроизводствоРоссийский Авторынок
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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