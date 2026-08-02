Ўзбекистонда демографик ўзгаришлар: туғилиш пасаймоқда, ўлим кўпаймоқда

·0·Жамият
Ўзбекистонда демографик ўзгаришлар: туғилиш пасаймоқда, ўлим кўпаймоқда

Январь-июнь ойларида мамлакатда аҳоли табиий ўсиши сезиларли пасайди. Статистикада жиддий ўзгаришлар қайд этилмоқда.

Ўзбекистонда туғилиш нега пасаймоқда? Ўлим кўрсаткичлари нима учун ошиб бормоқда?

2026 йилнинг биринчи ярмида аҳоли ўсиш суръати сўнгги йилларда кузатилмаган даражада пасайди. Туғилиш камаймоқда, ўлим эса кўпаймоқда — демографик вазиятга таъсир қилувчи асосий омиллар ушбу мақолада очилади.

Туғилиш кўрсаткичлари

  • 2026 йилнинг январь-июнь ойларида 373,4 минг бола туғилди.

  • Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 32,1 мингтага кам.

  • Охирги ҳисобот даврларида ҳам туғилиш пасайиши давом этмоқда.

Ўлим ҳолатлари

  • Ҳисобот даврида 86,9 мингта ўлим қайд этилди.

  • Бу ўтган йилги кўрсаткичдан 2,8 мингтага кўп.

Демографик вазиятдаги ўзгаришлар мамлакатда ижтимоий-иқтисодий ва соғлиқни сақлаш соҳалари учун янги вазифаларни қўяди.

Туғилиш ва ўлим кўрсаткичларидаги бу ўзгаришлар ҳақида қандай фикрдасиз? Мавзу бўйича изоҳ қолдиринг ва мақолани дўстларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чорвоқда криминал тўқнашув: 13 киши қўлга олиндиЧорвоқда криминал тўқнашув: 13 киши қўлга олиндиБугун, 13:24ЗИЛ юк машинаси катта йўлда ағдарилиб, помидорлар сочилиб кетдиЗИЛ юк машинаси катта йўлда ағдарилиб, помидорлар сочилиб кетдиКеча, 20:22Шошилинч хабар: агар уй ҳайвонингиз ўлса, 7 кун ичида давлатга хабар беришни унутмангШошилинч хабар: агар уй ҳайвонингиз ўлса, 7 кун ичида давлатга хабар беришни унутмангКеча, 19:47Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалдиУй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалдиКеча, 19:42Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлдиФарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлдиКеча, 18:15Тўйхонадаги “Ўргимчак-одам” чиқиши интернетда кенг тарқалдиТўйхонадаги “Ўргимчак-одам” чиқиши интернетда кенг тарқалдиКеча, 18:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди