Ўзбекистонда демографик ўзгаришлар: туғилиш пасаймоқда, ўлим кўпаймоқда
Январь-июнь ойларида мамлакатда аҳоли табиий ўсиши сезиларли пасайди. Статистикада жиддий ўзгаришлар қайд этилмоқда.
Ўзбекистонда туғилиш нега пасаймоқда? Ўлим кўрсаткичлари нима учун ошиб бормоқда?
2026 йилнинг биринчи ярмида аҳоли ўсиш суръати сўнгги йилларда кузатилмаган даражада пасайди. Туғилиш камаймоқда, ўлим эса кўпаймоқда — демографик вазиятга таъсир қилувчи асосий омиллар ушбу мақолада очилади.
Туғилиш кўрсаткичлари
2026 йилнинг январь-июнь ойларида 373,4 минг бола туғилди.
Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 32,1 мингтага кам.
Охирги ҳисобот даврларида ҳам туғилиш пасайиши давом этмоқда.
Ўлим ҳолатлари
Ҳисобот даврида 86,9 мингта ўлим қайд этилди.
Бу ўтган йилги кўрсаткичдан 2,8 мингтага кўп.
Демографик вазиятдаги ўзгаришлар мамлакатда ижтимоий-иқтисодий ва соғлиқни сақлаш соҳалари учун янги вазифаларни қўяди.
Туғилиш ва ўлим кўрсаткичларидаги бу ўзгаришлар ҳақида қандай фикрдасиз? Мавзу бўйича изоҳ қолдиринг ва мақолани дўстларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…