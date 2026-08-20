Boreham Моторворкс представила спорткар Ford Escort Мк1 с двигателем, развивающим 10 000 об/мин

Британская компания Boreham Моторворкс представила финальную версию нового гоночного автомобиля на базе легендарной модели Ford Escort Мк1. Этот ретро-автомобиль стоимостью 354 тысячи фунтов стерлингов благодаря уникальным техническим характеристикам и характеру гоночной машины, как ожидается, откроет совершенно новую страницу на рынке высокопроизводительных спорткаров. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

По данным иксбт.ком, проект создан с официального разрешения Ford и начнёт поставляться покупателям в начале следующего года. Этот уникальный двухдверный спорткар массой менее одной тонны благодаря самобытному дизайну и передовым инженерным решениям не похож ни на один другой автомобиль.

Уникальный двигатель и гоночные технологии

Сердце автомобиля — специально разработанный двигатель «Тен-К» с предельной частотой вращения 10 000 об/мин. Сейчас тестовый прототип этого мотора, созданного в гоночном духе, регулярно проходит испытания на британских полигонах для проверки его выносливости.

Новый Ford Escort Мк1 обладает мощностью на уровне Volkswagen Golf R и при этом как минимум на 100 килограммов легче Mazda MX-5. Хотя компания пока не раскрыла точные динамические характеристики, специалисты отмечают, что эта модель сможет соперничать в скорости со многими современными суперкарами.

Эксклюзивность и ограниченный тираж

Представители Boreham заявляют, что их главной целью было создание эксклюзивного автомобиля, удобного для повседневной эксплуатации и одновременно дарящего водителю необычные эмоции. В основу конструкции машины легли автомобили того типа, на которых команда Алан Манн Ракинг в своё время выступала в соревнованиях.

По словам директора Boreham по наследию Ford Джона Митчелла, они не хотели создавать обычный проект, который любой человек мог бы самостоятельно собрать или купить. Машина должна была быть принципиально иной и неповторимой.

Производство поначалу будет идти очень медленно: в 2027 году планируется выпустить всего 10 автомобилей, чтобы устранить возможные недостатки, выявленные на раннем этапе. Всего по всему миру предполагается изготовить лишь 150 таких эксклюзивных спорткаров. Если проект будет успешно завершён, в будущем компания также планирует возродить раллийный автомобиль RS200 Груп Б.