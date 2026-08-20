Boreham Моторворкс представила спорткар Ford Escort Мк1 с двигателем, развивающим 10 000 об/мин

·9·Авто
Boreham Моторворкс представила спорткар Ford Escort Мк1 с двигателем, развивающим 10 000 об/мин

Британская компания Boreham Моторворкс представила финальную версию нового гоночного автомобиля на базе легендарной модели Ford Escort Мк1. Этот ретро-автомобиль стоимостью 354 тысячи фунтов стерлингов благодаря уникальным техническим характеристикам и характеру гоночной машины, как ожидается, откроет совершенно новую страницу на рынке высокопроизводительных спорткаров. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

По данным иксбт.ком, проект создан с официального разрешения Ford и начнёт поставляться покупателям в начале следующего года. Этот уникальный двухдверный спорткар массой менее одной тонны благодаря самобытному дизайну и передовым инженерным решениям не похож ни на один другой автомобиль.

Уникальный двигатель и гоночные технологии

Сердце автомобиля — специально разработанный двигатель «Тен-К» с предельной частотой вращения 10 000 об/мин. Сейчас тестовый прототип этого мотора, созданного в гоночном духе, регулярно проходит испытания на британских полигонах для проверки его выносливости.

Новый Ford Escort Мк1 обладает мощностью на уровне Volkswagen Golf R и при этом как минимум на 100 килограммов легче Mazda MX-5. Хотя компания пока не раскрыла точные динамические характеристики, специалисты отмечают, что эта модель сможет соперничать в скорости со многими современными суперкарами.

Эксклюзивность и ограниченный тираж

Представители Boreham заявляют, что их главной целью было создание эксклюзивного автомобиля, удобного для повседневной эксплуатации и одновременно дарящего водителю необычные эмоции. В основу конструкции машины легли автомобили того типа, на которых команда Алан Манн Ракинг в своё время выступала в соревнованиях.

По словам директора Boreham по наследию Ford Джона Митчелла, они не хотели создавать обычный проект, который любой человек мог бы самостоятельно собрать или купить. Машина должна была быть принципиально иной и неповторимой.

Производство поначалу будет идти очень медленно: в 2027 году планируется выпустить всего 10 автомобилей, чтобы устранить возможные недостатки, выявленные на раннем этапе. Всего по всему миру предполагается изготовить лишь 150 таких эксклюзивных спорткаров. Если проект будет успешно завершён, в будущем компания также планирует возродить раллийный автомобиль RS200 Груп Б.

FordСпорткарыАвтомобилиНовостиЭлектромобили
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Китайские автомобили заняли пятую часть рынка ВеликобританииКитайские автомобили заняли пятую часть рынка ВеликобританииСегодня, 10:24Genesis представила свой крупнейший электромобиль ГВ90Genesis представила свой крупнейший электромобиль ГВ90Сегодня, 09:22В США установлен новый абсолютный рекорд по стоимости самого дорогого автомобиляВ США установлен новый абсолютный рекорд по стоимости самого дорогого автомобиляВчера, 18:39Пятое поколение Hyundai Tucson представлено в полностью новом обликеПятое поколение Hyundai Tucson представлено в полностью новом обликеВчера, 13:28В Великобритании создают автономный грузовик без кабиныВ Великобритании создают автономный грузовик без кабиныВчера, 11:53Джерри Макговерн рассказал о жизни после эпохи Range RoverДжерри Макговерн рассказал о жизни после эпохи Range RoverВчера, 10:51
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Найден Peugeot 205 ГТи, десять лет простоявший под открытым небом
Найден Peugeot 205 ГТи, десять лет простоявший под открытым небом
Подержанные хэтчбеки Mercedes-Benz A-Class можно купить за 5 тысяч фунтов
Подержанные хэтчбеки Mercedes-Benz A-Class можно купить за 5 тысяч фунтов
Искусственная коробка передач от Ferrari поразила автолюбителей
Искусственная коробка передач от Ferrari поразила автолюбителей
Подержанный BMW 7 Series: роскошь и практичность по доступной цене
Подержанный BMW 7 Series: роскошь и практичность по доступной цене
Главный секрет китайского автопрома: универсальные детали
Главный секрет китайского автопрома: универсальные детали
Nissan Qashqai е-Повер установил рекорд, проехав 2000 километров на одном баке
Nissan Qashqai е-Повер установил рекорд, проехав 2000 километров на одном баке
BYD вывела на британский рынок новый гибридный кроссовер мощностью 402 лошадиные силы
BYD вывела на британский рынок новый гибридный кроссовер мощностью 402 лошадиные силы
В России будут выпускать новый внедорожник Соллерс С9: масштабные изменения на заводе УАЗ
В России будут выпускать новый внедорожник Соллерс С9: масштабные изменения на заводе УАЗ