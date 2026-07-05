Денза З Роадстер выходит на мировую сцену: китайский суперкар мощностью 1582 л.с.

·4·Авто
Денза З Роадстер выходит на мировую сцену: китайский суперкар мощностью 1582 л.с.

Китайская автомобильная промышленность начала заявлять о себе на мировом рынке не только массовыми моделями, но и в сегменте высокотехнологичных суперкаров. Премиальный бренд, принадлежащий компании BYD, готовится официально представить свою новую модель Денза З Роадстер на престижном фестивале скорости Гудвуд. Ожидается, что этот электрический суперкар своими техническими характеристиками составит серьёзную конкуренцию ведущим гиперкарам мира. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Главная сила модели Денза З Роадстер заключена в уникальной системе из трёх электродвигателей. По данным иКсБТ.ком, на заднюю ось автомобиля установлены два мощных мотора, а в передней части — один. Общая мощность системы составляет впечатляющие 1582 лошадиные силы, что является одним из самых высоких показателей в истории китайских электромобилей.

Такая огромная мощность и система полного привода (AWD) обеспечивают автомобилю возможность динамичного разгона. По официальным данным, Денза З Роадстер достигает скорости 100 км/ч менее чем за 2 секунды. Этот показатель ставит его в один ряд с самыми быстрыми серийными гиперкарами мира и выводит динамический потенциал электротранспорта на новый уровень.

Испытания на скорость и выносливость

Скоростные показатели автомобиля также различаются в зависимости от конфигурации. Версия с наиболее агрессивными настройками может развивать скорость до 349 км/ч. Базовая модификация ограничена электронным ограничителем до 300 км/ч. Подобные показатели свидетельствуют о том, что бренд Денза работает не только над городскими автомобилями, но и над профессиональными гоночными технологиями.

С целью совершенствования технических возможностей новой модели инженеры проводят испытания на знаменитой немецкой трассе Нюрбургринг. Прототип Денза З был замечен на северной петле этой трассы (Нордшлеифе), что является этапом финальной настройки шасси и аэродинамики перед серийным производством. Успешные испытания на Нюрбургринге гарантируют поведение автомобиля в поворотах и его устойчивость на высоких скоростях.

Если учесть, что на автомобильном рынке Узбекистана набирают популярность модели бренда BYD, в частности такие электромобили, как BYD Song и BYD Han, то достижения премиального суббренда, такого как Денза, представляют интерес и для местных потребителей. Модели вроде Денза З Роадстер способствуют повышению технологического имиджа бренда и доказывают, что китайская инженерия способна конкурировать на равных с европейскими и американскими гигантами.

Дебют на фестивале Гудвуд — это стратегический шаг Денза на пути к закреплению своих позиций на мировом рынке. Это мероприятие традиционно является площадкой, где демонстрируются самые престижные и ценные автомобили, и появление здесь китайского суперкара подтверждает серьёзные амбиции компании BYD в сегменте высокопроизводительных электромобилей.

DenzaBYDСуперкарЭлектромобильТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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