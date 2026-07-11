Бренд BYD представил конкурента Porsche 911: Денза З мощностью 1584 л.с.

Премиальный бренд Денза, принадлежащий китайскому концерну BYD, представил свою новую флагманскую модель — спорткар Денза З. Этот автомобиль был создан не только для демонстрации технологического потенциала бренда, но и для конкуренции на мировом рынке с такими легендарными моделями, как Porsche 911. Ожидается, что благодаря своему необычному дизайну и поразительной мощности он откроет новую главу в мире электромобилей. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

Модель Денза З сочетает в себе характеристики спорткара, суперкара и гран-турера (GT), а ее длина составляет 4,8 метра. Автомобиль имеет посадочную формулу «2+2» и предназначен как для повседневных поездок, так и для скоростных путешествий. По данным издания Autocar, инженеры компании не скрывали, что при проектировании в качестве основного эталона они использовали именно модели Porsche.

Беспрецедентная мощность и технические характеристики

Денза З способен превзойти по техническим параметрам даже современные гиперкары. Автомобиль оснащен тремя электродвигателями: два мотора мощностью по 456 л.с. расположены на задней оси, а один мотор мощностью 671 л.с. — на передней. В сумме система выдает 1584 л.с. Этот показатель даже выше мощности легендарного Bugatti Чирон Суперспорт.

Столь огромная мощность стала возможной благодаря передовым технологиям аккумуляторов и двигателей, разработанным внутри компании BYD. Автомобиль оснащен системой асимметричного распределения крутящего момента, которая обеспечивает максимальную устойчивость в поворотах, индивидуально распределяя тягу на каждое колесо. Это позволяет приблизить управляемость тяжелого электромобиля к уровню Porsche.

Брендовая стратегия и рыночные перспективы

В настоящее время в портфеле бренда Денза представлены внедорожники, крупные минивэны и хэтчбеки. Появление модели Денза З выполняет роль «геройской модели» для бренда. Это стратегический шаг для привлечения внимания покупателей на европейском рынке и повышения престижа марки. Модель, стоимость которой ожидается на уровне 173 тысяч фунтов стерлингов (около 220 тысяч долларов), предназначена для самых требовательных автолюбителей.

Учитывая растущую популярность бренда BYD на автомобильном рынке Узбекистана, появление таких эксклюзивных моделей, как Денза З, несомненно, будет интересно и местным поклонникам электромобилей. Хотя это не массовая модель, она является ярким доказательством того, каких успехов достигла китайская автопромышленность за короткий срок.

Подводя итог, можно сказать, что Денза З — это не просто быстрый электромобиль, а попытка положить конец эпохе традиционных спорткаров. То, что он стоит в одном ряду с такими гиперкарами, как Римак Конкепт Оне или Nio ЭП9, показывает, насколько серьезны глобальные амбиции компании BYD.