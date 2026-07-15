BYD метит на трон Toyota: рынок США не нужен

Китайский лидер по производству электромобилей, компания BYD, поставила цель стать крупнейшим автопроизводителем в мире в ближайшие годы. Руководство компании считает, что для достижения этой цели даже не обязательно выходить на рынок США, который является одним из крупнейших в мире. Об этом сообщает издание Финанкиал Тимес со ссылкой на заявление главы международного подразделения BYD Стеллы Ли. Об этом Иксбт.ком сообщает.

Согласно стратегическим планам, BYD намерена обойти японский концерн Toyota по объему продаж в ближайшие пять лет и занять первое место в мировом рейтинге. Стелла Ли подчеркнула, что эта цель будет достигнута не за счет поглощения других брендов, а за счет внутреннего потенциала и органического роста компании. В настоящее время китайский гигант готовится к резкому расширению своего присутствия на европейском рынке.

Глобальная экспансия и технологическое превосходство

Основатель и генеральный директор BYD Ван Чуаньфу в прошлом месяце объявил о намерении стать номером один в мире за счет ускорения международной экспансии и развития технологий зарядки. Руководство компании, обходя сложную политическую и экономическую ситуацию на рынке США, фокусирует основное внимание на странах Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Европы.

Стоит отметить, что на автомобильном рынке Узбекистана бренд BYD в последние годы также завоевал абсолютное лидерство. Популярность таких моделей, как BYD Song Plus, BYD Чазор и BYD Han в нашей стране, свидетельствует о том, что глобальная стратегия компании успешно работает на региональном уровне. Запуск местного производства еще больше укрепляет позиции бренда в Центральной Азии.

Конкуренция с Toyota: что говорят цифры?

На данный момент Toyota сохраняет статус крупнейшего автопроизводителя в мире. По итогам 2023 года японский бренд сумел реализовать 10,5 млн автомобилей. Показатели BYD пока скромнее — 4,5 млн единиц. Однако китайская компания опережает всех конкурентов по темпам роста.

Преимущество Toyota заключается в сильных позициях на рынке США и сохраняющемся высоком спросе на автомобили с двигателями внутреннего сгорания. BYD пока не имеет права продавать легковые автомобили в США, но руководство компании не считает это препятствием для своих планов.

По мнению экспертов, агрессивная ценовая политика BYD в сегменте электромобилей и гибридов, а также технологические инновации могут в ближайшие годы полностью изменить баланс сил в автопроме. Если компания сможет укрепить свои позиции на европейском рынке, сохранение трона для Toyota станет серьезным вызовом.