BYD метит на трон Toyota: рынок США не нужен

·27·Авто
BYD метит на трон Toyota: рынок США не нужен

Китайский лидер по производству электромобилей, компания BYD, поставила цель стать крупнейшим автопроизводителем в мире в ближайшие годы. Руководство компании считает, что для достижения этой цели даже не обязательно выходить на рынок США, который является одним из крупнейших в мире. Об этом сообщает издание Финанкиал Тимес со ссылкой на заявление главы международного подразделения BYD Стеллы Ли. Об этом Иксбт.ком сообщает.

Согласно стратегическим планам, BYD намерена обойти японский концерн Toyota по объему продаж в ближайшие пять лет и занять первое место в мировом рейтинге. Стелла Ли подчеркнула, что эта цель будет достигнута не за счет поглощения других брендов, а за счет внутреннего потенциала и органического роста компании. В настоящее время китайский гигант готовится к резкому расширению своего присутствия на европейском рынке.

Глобальная экспансия и технологическое превосходство

Основатель и генеральный директор BYD Ван Чуаньфу в прошлом месяце объявил о намерении стать номером один в мире за счет ускорения международной экспансии и развития технологий зарядки. Руководство компании, обходя сложную политическую и экономическую ситуацию на рынке США, фокусирует основное внимание на странах Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Европы.

Стоит отметить, что на автомобильном рынке Узбекистана бренд BYD в последние годы также завоевал абсолютное лидерство. Популярность таких моделей, как BYD Song Plus, BYD Чазор и BYD Han в нашей стране, свидетельствует о том, что глобальная стратегия компании успешно работает на региональном уровне. Запуск местного производства еще больше укрепляет позиции бренда в Центральной Азии.

Конкуренция с Toyota: что говорят цифры?

На данный момент Toyota сохраняет статус крупнейшего автопроизводителя в мире. По итогам 2023 года японский бренд сумел реализовать 10,5 млн автомобилей. Показатели BYD пока скромнее — 4,5 млн единиц. Однако китайская компания опережает всех конкурентов по темпам роста.

Преимущество Toyota заключается в сильных позициях на рынке США и сохраняющемся высоком спросе на автомобили с двигателями внутреннего сгорания. BYD пока не имеет права продавать легковые автомобили в США, но руководство компании не считает это препятствием для своих планов.

По мнению экспертов, агрессивная ценовая политика BYD в сегменте электромобилей и гибридов, а также технологические инновации могут в ближайшие годы полностью изменить баланс сил в автопроме. Если компания сможет укрепить свои позиции на европейском рынке, сохранение трона для Toyota станет серьезным вызовом.

BYDToyotaЭлектромобилиАвтопромКитай
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Geely представила новый электромобиль ЭКс2: доступный хэтчбек для европейского рынкаGeely представила новый электромобиль ЭКс2: доступный хэтчбек для европейского рынкаСегодня, 14:27Бензин, дизель или электромобиль: что выбрать для служебного автоБензин, дизель или электромобиль: что выбрать для служебного автоСегодня, 12:23Jeep Компасс 4ксе: представлен новый электрический внедорожник легендарного брендаJeep Компасс 4ксе: представлен новый электрический внедорожник легендарного брендаСегодня, 12:21Toyota представила новый суперкар ГР GT мощностью 641 л.с.Toyota представила новый суперкар ГР GT мощностью 641 л.с.Сегодня, 09:23Новая эра в автомобильной промышленности: почему руководители крупных компаний закрывают проектыНовая эра в автомобильной промышленности: почему руководители крупных компаний закрывают проектыСегодня, 08:28Toyota представила новый суперкар ГР GT мощностью 641 л.с.Toyota представила новый суперкар ГР GT мощностью 641 л.с.Сегодня, 08:23
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
AvtoVAZ начал выпуск обновленной Lada Vesta 5.0: теперь с климат-контролем
AvtoVAZ начал выпуск обновленной Lada Vesta 5.0: теперь с климат-контролем
Hyundai представил новое поколение седана Элантра: революция в дизайне и технологиях
Hyundai представил новое поколение седана Элантра: революция в дизайне и технологиях
Кроссоверы Lada Azimut вернулись на завод AvtoVAZ после испытаний
Кроссоверы Lada Azimut вернулись на завод AvtoVAZ после испытаний
Chery представила гибридный двигатель с самым высоким КПД в мире
Chery представила гибридный двигатель с самым высоким КПД в мире
AvtoVAZ представил новый кроссовер Lada Azimut: Подробности о двигателях и гибридной версии
AvtoVAZ представил новый кроссовер Lada Azimut: Подробности о двигателях и гибридной версии
Кроссовер Lada Azimut: турбомотор мощностью 150 л.с. и автоматическая коробка передач
Кроссовер Lada Azimut: турбомотор мощностью 150 л.с. и автоматическая коробка передач