Toyota Corolla кардинально изменится: новое поколение получит кузов лифтбек и электрическую версию

·1·Авто
Toyota Corolla кардинально изменится: новое поколение получит кузов лифтбек и электрическую версию

Ожидается, что Toyota Corolla, один из самых популярных автомобилей в мире, в ближайшем будущем переживет самое масштабное обновление за последние годы. Согласно информации, опубликованной изданием Кар & Дривер, японский бренд планирует отказаться от традиционных седанов и хэтчбеков, представив вместо них единую модель в кузове лифтбек. Эти радикальные изменения полностью соответствуют стратегии компании по сокращению производственных затрат и оптимизации модельного ряда. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Несмотря на то, что текущее поколение, представленное на рынке, находится на конвейере почти десять лет, спрос на него остается высоким. Например, только за первые шесть месяцев текущего года американские дилеры реализовали 131 403 таких автомобиля, что на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем не менее, пришло время адаптировать автомобиль к современным требованиям, и Toyota продемонстрировала свое будущее дизайнерское направление через концепт, представленный на выставке Джапан Мобилитй Шов 2025.

Новый кузов и техническая платформа

Ожидается, что новое поколение Toyota Corolla будет базироваться на модернизированной версии текущей платформы ТНГА-К. Новый кузов лифтбек идеально сочетает в себе практичность хэтчбека и пропорции седана. Стоит отметить, что кроссовер Королла Кросс, уже завоевавший большую популярность среди покупателей, также стал неотъемлемой частью семейства, что сделает линейку новой модели более логичной и понятной.

Одним из главных изменений автомобиля станет расширенная гамма силовых установок — от традиционных бензиновых агрегатов до версии, работающей исключительно на электрической энергии. Покупатели смогут выбрать один из четырех основных вариантов в зависимости от своих потребностей.

Четыре типа двигателей

По предварительным данным, обычная гибридная версия будет оснащена новым 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем. Его общая мощность составит около 134 л.с., и, хотя динамика существенно не возрастет, ожидается снижение расхода топлива на 10–20%. Также для покупателей может быть сохранена система полного привода. На следующем этапе будет представлена версия PHEV (подзаряжаемый гибрид) с аккумулятором увеличенной емкости.

Впервые в истории модели появится полноценная электрическая версия. Эксперты предполагают, что электрическая Королла сможет преодолевать не менее 400 километров на одном заряде, а также может быть разработана двухмоторная полноприводная модификация. Для традиционных поклонников будут сохранены 1,5- или 2,0-литровые турбированные бензиновые двигатели. Ожидается, что топовая версия ГР Королла с 2,0-литровым мотором будет выдавать до 395 л.с.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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